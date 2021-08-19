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Валентина Чорна |

Через два місяці після народження: дочку Гаррі і Меган внесли до списку спадкоємців

Принц Гарри и Меган Маркл

На офіційний сайт королівської родини внесли нову інформацію про Меган Маркл. Оновили біографію герцогині Сассекської та додали до списку спадкоємців її дочку Лілібет.

Правки внесли лише через два місяці після того, як у Меган і Гаррі народилася дочка.

Варто зауважити, що ім’я Арчі, первістка Гаррі й Меган, було внесене до списку через 15 днів після його народження.

А інформація про принца Луї, другого сина Вільяма і Кейт Міддлтон, з’явилася на сайті через 12 днів після народження.

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За правом народження Лілібет Діана стала восьмою у черзі на королівський престол Великої Британії.

У списку спадкоємців її ім’я вказане відразу після старшого брата Арчі.

Дані про дочку Меган Маркл і принца Гаррі внесли на сайт королівської родини
список спадкоємців
Дані про дочку Меган Маркл і принца Гаррі внесли на сайт королівської родини
список спадкоємців
Через два місяці після народження: дочку Гаррі і Меган внесли до списку спадкоємців / 2 фотографии

Нагадаємо, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі народилася 4 червня 2021 року. Лілібет Діана стала першою правнучкою королеви, народженою у США.

Ім’я дочці подружжя дало на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і другої бабусі – принцеси Діани. Наразі Гаррі і Меган живе у власному особняку за $14 млн в Каліфорнії.

Нещодавно стало відомо, що Меган Маркл створить анімаційний фільм Перлина для стримінгового сервісу Netflix.

Пригодницький мультсеріал розповість про 12-річну дівчинку, яка надихатиметься прикладом видатних жінок.

Фото: The Royal Family

Фото: Getty Images

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