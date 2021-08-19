Катерина Осадча втретє стала мамою

Українські телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов знову стали батьками. У подружжя народився хлопчик.

Радісну новину Катерина повідомила на особистій сторінці в Instagram.

Вона оприлюднила світлину, на якій тримає маленьку ручку новонародженого сина.

– Привіт, наш новий всесвіт! Я мама трьох синів. Юрій, дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять гарні хлопці, – зворушливо написала Катя.

У коментарях підписники вітають Катерину з поповненням у родині.

Про вагітність Катерина Осадчої стало відомо у травні.

У програмі Світське життя під час розмови з Олею Поляковою вона публічно зізналася, що чекає на поповнення у родині.

Нагадаємо, що Катя Осадча і Юрій Горбунов публічно оголосили про свій шлюб у лютому 2017 року.

Їхні стосунки розпочалися на знімальному майданчику вокального шоу Голос країни.

Для подружжя новонароджена дитина стала другою спільною. У 2017 році у Каті і Юрія народився хлопчик Іван.

Також у Катерини є дорослий син Ілля від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком.

Фото: Катерина Осадча