Ніколь Кідман дозволили не дотримуватися самоізоляції у Гонконзі

Американській акторці Ніколь Кідман, яка прилетіла у Гонконг на зйомки, місцева влада дозволила не дотримуватися самоізоляції.

Згідно з правилами, туристи, які прибувають у Гонконг з-за кордону, повинні провести на самоізоляції від 7 до 21 днів у спеціально відведених для цих цілей готелях.

Точний термін самоізоляції залежить від рівня поширення Covid-19 у країні, звідки прилітають туристи.

Ця вимога поширюється і на вакцинованих, і на місцевих жителів, які повернулися додому.

Але, як з’ясувалося, влада вирішила зробити виняток для Ніколь Кідман.

Таке рішення обурило жителів міста, оскільки вони вважають це несправедливим.

Деякі користувачі мережі зазначили, що багато жителів Гонконгу через жорсткі вимоги самоізоляції вже майже два роки не бачили своїх рідних.

Варто зауважити, що 54-річна зірка прилетіла у місто на приватному літаку для зйомок у серіалі Експати.

Серіал виходитиме на стримінговому сервісі Amazon і розкаже про трьох американських жінок, що живуть в Гонконзі й стикаються з труднощами асиміляції.

Літературною основою для серіалу став однойменний роман Дженіс Лі.

Нещодавно Ніколь Кідман закінчила брати участь у роботі над серіалом Дев’ять ідеальних незнайомців. Акторка зіграла російську емігрантку на ім’я Маша.

Серіал розповість про жителів мегаполісу, які приїхали відпочити і вилікуватися від міського стресу в пансіонаті Транкіллум-Хаус, яким керує героїня Кідман.