Вже незабаром на всій території країни відбудуться урочисті заходи до Дня Незалежності.

Так, у Києві 24 серпня відбудеться масштабний концерт на НСК Олімпійський, у якому візьмуть участь понад 30 виконавців.

Частину відомих українських співаків на концерт не запросили. Серед них – гурт Green Grey, Марія Бурмака, Павло Зібров, а також артисти творчого об’єднання Територія А.

Організатори пояснили це тим, що концерт – обмежений у часі, тому вони не змогли запросити усіх охочих.

Але є зірки, які самі відмовилися від заходу, оскільки мали заплановані виступи в інших містах України.

Наприклад, гурт Антитіла виступить у Чернівцях, адже їх запросили на свято іще рік тому.

А перед 24 серпня Антитіла завітає до Дніпра на концерт Bez Viz. Організація цього заходу коштувала міському бюджету 4 млн грн. У концерті братимуть участь 22 артисти.

Колектив Друга ріка на День Незалежності виконуватиме свої пісні для мешканців Маріуполя.

Місцева влада замовила виступи п’яти колективів і витратила на це 2,88 млн грн. Концертна програма триватиме майже шість годин.

Гурт Onuka на День Незалежності виступатиме в Одесі. Святковий концерт за 1,29 млн грн там організував департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації.

Окрім Onuka, на Потьомкінських сходах виступатимуть гурт Беz обмежень і Національний академічний оркестр народних інструментів.

Влада Кам’янця-Подільського замовила концерт українського гурту Гайдамаки за 99,5 тис. грн. Виступ відбудеться на площі Польський ринок і триватиме не менше 100 хвилин.

А Черкаська міська рада витратить на фестиваль ManyFest до Дня Незалежності 548 тис. грн.

А у Києві на НСК Олімпійський 24 серпня відбудеться грандіозний концерт з нагоди 30-річчя незалежності України.

На сцені виступатимуть Софія Ротару, Потап, Олег Винник, Ірина Білик, Тіна Кароль, Оля Полякова, Go-A та інші.

Артисти братимуть участь у концерті абсолютно безкоштовно, оскільки захід має благодійну мету.

Всі отримані гроші переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука. Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн.

Захід триватиме три години, а 98% пісень будуть україномовними. Концерт буде побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу.