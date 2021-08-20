Софія Ротару виступила у Росії напередодні Дня Незалежності України

74-річна народна артистка України та співачка Софія Ротару виступила у Росії напередодні Дня Незалежності нашої держави.
Естрадна співачка виконала пісню Сердце размером с солнце на урочистому відкритті щорічного музичного конкурсу Нова хвиля у Сочі. Відеозапис з виступу Ротару з’явився на Instagram-сторінці конкурсу.
– Серце розміром як сонце, коли Софія Ротару на нашій сцені, – зазначили представники заходу про українську співачку.
Софія Ротару виступила на сцені Сочі у довгій сукні білого кольору з золотистим блиском та чорному поясі, яким підкреслила свою талію.
На концерті у Сочі також з’явився Філіп Кіркоров, який виступив з піснею Романы. Напередодні Кірковову заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.
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Концерти Ротару в Росії
Це вже не перший виступ співачки на російські сцені. У грудні минулого року народна артистка України Софія Ротару виступила у Росії.
Після виступу на премії Пісня року в Москві Ротару повернулася в Україну, де заспівала у Вечірньому кварталі. Після цього артистку почали масово критикувати у мережі.
Деякі підписники написали у коментарях на Instagram-сторінці співачки, що вона мала гарний вигляд. Однак інші розкритикували Ротару за виступ у Російській Федерації, через яку на сході України триває війна.
Крім того, Софія Ротару візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежності України. Він запланований у Києві на 24 серпня у НСК Олімпійський.
Фото: Софія Ротару