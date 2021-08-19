Українську співачку Тоню Матвієнко нагородили орденом За розбудову України.

На особистій сторінці в Instagram Тоня оприлюднила світлину, на якій тримає відзнаку за високу національну гідність, відданість справі і особистий внесок у розвиток української державності.

Церемонія вручення за програмою Лідери ХХІ століття відбулася у Малому Маріїнському Палаці. Подія присвячена 30-й річниці від Дня Незалежності України.

– Надзвичайно приємно отримати орден За розбудову України! Дякую Міжнародному громадському об’єднанню Асамблея ділових кіл за відзнаку перед батьківщиною! – підписала фото Тоня Матвієнко.

У коментарях прихильники привітали співачку з важливою для неї нагородою.

Крім цього, Тоня Матвієнко повідомила, що 24 серпня заспіває в дуеті з Ніною Матвієнко на урочистому концерті до Дня Незалежності України, який відбудеться на НСК Олімпійський.

Захід триватиме три години, а 98% пісень будуть україномовними. Концерт буде побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу.

Також на концерті виступлять такі зірки. як Софія Ротару, Потап, Олег Винник, Ірина Білик, Тіна Кароль, Оля Полякова, Go-A та інші.

Фото: Тоня Матвієнко