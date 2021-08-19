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Каріна Зуєва |

Знову вагітна? Дружина Джигана заінтригувала новим фото з дітьми

Оксана Самойлова

Російська модель і дружина репера Джигана Оксана Самойлова заінтригувала шанувальників новим фото. Підписники в передчутті – невже вона знову вагітна?

В Instagram Оксана опублікувала знімок, на якому зображена зі своїми дітьми – 10-річною Аріелою, 6-річною Леєю, 4-річною Маєю та однорічним Давидом. У кадрі сім’я зображена сидячи на лавці, кожен із членів сім’ї одягнений в біле. Сама Оксана постала в білій міні-сукні.

– Скільки дітей на фото? – Запитала під публікацією Самойлова.

Цим запитанням модель заінтригувала своїх підписників, які почали шукати підступ в її словах.

  • Оксано, тільки не кажіть, що ви вагітна.
  • Запитання із таємницею. Взагалі четверо, можливо п’ятий в животі?
  • Ти вагітна? П’ятим?
  • Знову вагітна?
  • Напевно, п’ятеро! Схоже, що скоро на нас чекає новина.
  • Мені здається, що вже є п’ятий в животі.
  • Судячи з обличчя дівчаток, вони знають відповідь на запитання.
  • Оксана, ви вмієте інтригувати! Невже п’ятий в животі.
  • Бачу чотирьох, але невже п’ять чи може відразу шість? – Пишуть шанувальники Самойлової.

Однак найкмітливіші припустили, що Оксана мала на увазі себе.

  • П’ятеро дітей. Тому що всі ми діти, коли є наші батьки.
  • П’ять звичайно. Ти ж теж мамина дитина.
  • П’ятеро дітей. Ви теж дитина своєї мами.
  • Ви їхня старша, тому п’ятеро.
  • Четверо, але можна сказати, що п’ять. Оксана як дівчинка.
  • Звичайно п’ять, Оксана як прекрасне дитя, – пишуть підписники.

У березні 2020 року Оксана Самойлова подала на розлучення з Джиганом. Модель стверджувала, що протягом 10 років репер їй зраджував. Незадовго до цього Оксана народила четверту дитину – сина Давида.

У квітні 2020 року Джиган присвятив Самойловій пісню, а також презентував відео, змонтоване з архівних сімейних кадрів.

Згодом Оксана прийняла рішення не розлучатися з Джиганом, заради збереження сім’ї.

Раніше ми писали, що репер Джиган прилетів в Україну з концертами. 27 травня виконавець виступав у Києві, 28 травня – в Одесі. Варто зазначити, що він гастролював по Криму після окупації півострова Росією. Також він виступав на концерті в Москві до сьомої річниці окупації.

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Фото: Оксана Самойлова

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