Російська модель і дружина репера Джигана Оксана Самойлова заінтригувала шанувальників новим фото. Підписники в передчутті – невже вона знову вагітна?

В Instagram Оксана опублікувала знімок, на якому зображена зі своїми дітьми – 10-річною Аріелою, 6-річною Леєю, 4-річною Маєю та однорічним Давидом. У кадрі сім’я зображена сидячи на лавці, кожен із членів сім’ї одягнений в біле. Сама Оксана постала в білій міні-сукні.

– Скільки дітей на фото? – Запитала під публікацією Самойлова.

Цим запитанням модель заінтригувала своїх підписників, які почали шукати підступ в її словах.

Оксано, тільки не кажіть, що ви вагітна.

Запитання із таємницею. Взагалі четверо, можливо п’ятий в животі?

Ти вагітна? П’ятим?

Знову вагітна?

Напевно, п’ятеро! Схоже, що скоро на нас чекає новина.

Мені здається, що вже є п’ятий в животі.

Судячи з обличчя дівчаток, вони знають відповідь на запитання.

Оксана, ви вмієте інтригувати! Невже п’ятий в животі.

Бачу чотирьох, але невже п’ять чи може відразу шість? – Пишуть шанувальники Самойлової.

Однак найкмітливіші припустили, що Оксана мала на увазі себе.

П’ятеро дітей. Тому що всі ми діти, коли є наші батьки.

П’ять звичайно. Ти ж теж мамина дитина.

П’ятеро дітей. Ви теж дитина своєї мами.

Ви їхня старша, тому п’ятеро.

Четверо, але можна сказати, що п’ять. Оксана як дівчинка.

Звичайно п’ять, Оксана як прекрасне дитя, – пишуть підписники.

У березні 2020 року Оксана Самойлова подала на розлучення з Джиганом. Модель стверджувала, що протягом 10 років репер їй зраджував. Незадовго до цього Оксана народила четверту дитину – сина Давида.

У квітні 2020 року Джиган присвятив Самойловій пісню, а також презентував відео, змонтоване з архівних сімейних кадрів.

Згодом Оксана прийняла рішення не розлучатися з Джиганом, заради збереження сім’ї.

Раніше ми писали, що репер Джиган прилетів в Україну з концертами. 27 травня виконавець виступав у Києві, 28 травня – в Одесі. Варто зазначити, що він гастролював по Криму після окупації півострова Росією. Також він виступав на концерті в Москві до сьомої річниці окупації.

Фото: Оксана Самойлова