Модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер вагітна вдруге. Батьком майбутньої дитини є відомий репер Тревіс Скотт.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив портал PageSix. 24-річна Кайлі поки ніяк не прокоментувала цю новину.

У лютому 2018 року Кайлі Дженнер вперше стала матір’ю. Зараз її доньці Стормі Вебстер (справжнє прізвище батька, Тревіса Скотта) три з половиною роки.

Свою першу вагітність одна із сестер Кардаш’ян-Дженнер приховувала до останнього.

Протягом дев’яти місяців вона практично не покидала свого дому, щоб журналісти не мали приводів маніпулювати її таємницею.

Після пологів на Youtube-каналі Кайлі Дженнер оприлюднила чуттєвий міні-фільм про свою вагітність, підтримку друзів, батьків і бойфренда, а також вперше показала новонароджену Стормі.

Фото: Kylie Jenner