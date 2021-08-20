Андрій Хливнюк стрибнув у басейн на концерті Бумбокс – ФОТО та ВІДЕО

19 серпня на великій сцені Osocor Residence гримів сольний концерт Бумбокс — перший після фестивальних сетів, на які було багате літо гурту.
– Виступ тільки починається. Ми сьогодні вдома, не збавляйте темп, — звернувся Хливнюк до людей між першими піснями.
Власне, вони й не збирались, а танцювали, ностальгували, зривали голоси й насолоджувалися кожною мелодією, намагаючись зберегти ці миті в пам’яті якнайдовше.
Під час концерту Андрій вплітав у власні пісні музичні сюрпризи — вставки з хітів Nirvana й Eurythmics. А таку обожнювану фанатами Вахтерам розпочав із White Trash Beautiful Еріка Шроді (Everlast).
Попри всю масштабність, сольник вийшов надзвичайно камерним і душевним. Послухати пісні Бумбокс приїхали зіркові гості.
Серед них можна було помітити Соню Плакидюк (давню подругу й прихильницю гурту), Сергія Нікітюка, Андрія Рибака та Ганну Нелуп (гурт GannaBaby).
Перед концертом Андрій Хливнюк радив прихопити із собою в Osocor Residence баночку для сліз, та, як виявилось, краще б купальник.
Під час останньої пісні артист зійшов зі сцени, пройшов крізь натовп і стрибнув у басейн.
До Хливнюка відразу кинулися обійматися фанатки, а в повітря злетіли десятки смартфонів, аби зафільмувати цей момент.
Фото: Таня Бондарюк