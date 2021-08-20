Андрій Хливнюк стрибнув у басейн на концерті Бумбокс – ФОТО та ВІДЕО

19 серпня на великій сцені Osocor Residence гримів сольний концерт Бумбокс — перший після фестивальних сетів, на які було багате літо гурту.

– Виступ тільки починається. Ми сьогодні вдома, не збавляйте темп, — звернувся Хливнюк до людей між першими піснями.

Власне, вони й не збирались, а танцювали, ностальгували, зривали голоси й насолоджувалися кожною мелодією, намагаючись зберегти ці миті в пам’яті якнайдовше.

Під час концерту Андрій вплітав у власні пісні музичні сюрпризи — вставки з хітів Nirvana й Eurythmics. А таку обожнювану фанатами Вахтерам розпочав із White Trash Beautiful Еріка Шроді (Everlast).

Попри всю масштабність, сольник вийшов надзвичайно камерним і душевним. Послухати пісні Бумбокс приїхали зіркові гості.

Серед них можна було помітити Соню Плакидюк (давню подругу й прихильницю гурту), Сергія Нікітюка, Андрія Рибака та Ганну Нелуп (гурт GannaBaby).

Перед концертом Андрій Хливнюк радив прихопити із собою в Osocor Residence баночку для сліз, та, як виявилось, краще б купальник.

Під час останньої пісні артист зійшов зі сцени, пройшов крізь натовп і стрибнув у басейн.

Лідер Бумбоксу Хливнюк стрибнув у басейн під час концерту / 3 фотографии

До Хливнюка відразу кинулися обійматися фанатки, а в повітря злетіли десятки смартфонів, аби зафільмувати цей момент.

Фото: Таня Бондарюк