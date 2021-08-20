Дружина англійського актора Джейсона Стетхема, супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі оголосила про свою вагітність.

33-річна Роузі опублікувала в Instagram серію знімків, демонструючи свої модні образи. На одному з кадрів модель з’явилася в білій обтислій сукні, притримуючи кругленький животик рукою.

– Та-дам! Раунд два, – лаконічно підписала вона публікацію.

Підписники засипали Гантінгтон-Вайтлі привітаннями, залишаючи в коментарях безліч приємних слів.

Так рада за вас! Вітаю!

Вітаю вас і родину. Абсолютно приголомшлива новина.

Вітаю! Маєте шикарний вигляд.

Найкраща новина! Не можу дочекатися появи малюка на світ!

Ось це великий сюрприз.

Я так і думала, що ти вагітна! Вітаю.

Спочатку не повірила! Такий чудовий сюрприз.

Ще один маленький хлопчик?

Шикарна заява! Вітаю від щирого серця, – пишуть шанувальники під публікацією.

Актор Джейсон Стетхем і модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі складаються у стосунках із 2010 року. В 2016 році вони оголосили про заручини. 24 червня 2017 року в пари народився син Джек Оскар.

Фото: Роузі Гантінгтон-Вайтлі