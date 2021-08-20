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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Раунд два: Джейсон Стетхем вдруге стане батьком

жена Джейсона Стэтхэма

Дружина англійського актора Джейсона Стетхема, супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі оголосила про свою вагітність.

33-річна Роузі опублікувала в Instagram серію знімків, демонструючи свої модні образи. На одному з кадрів модель з’явилася в білій обтислій сукні, притримуючи кругленький животик рукою.

– Та-дам! Раунд два, – лаконічно підписала вона публікацію.

Підписники засипали Гантінгтон-Вайтлі привітаннями, залишаючи в коментарях безліч приємних слів.

  • Так рада за вас! Вітаю!
  • Вітаю вас і родину. Абсолютно приголомшлива новина.
  • Вітаю! Маєте шикарний вигляд.
  • Найкраща новина! Не можу дочекатися появи малюка на світ!
  • Ось це великий сюрприз.
  • Я так і думала, що ти вагітна! Вітаю.
  • Спочатку не повірила! Такий чудовий сюрприз.
  • Ще один маленький хлопчик?
  • Шикарна заява! Вітаю від щирого серця, – пишуть шанувальники під публікацією.

Актор Джейсон Стетхем і модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі складаються у стосунках із 2010 року. В 2016 році вони оголосили про заручини. 24 червня 2017 року в пари народився син Джек Оскар.

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Фото: Роузі Гантінгтон-Вайтлі

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