Українська співачка Tayanna в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про підготовку до концерту з нагоди 30-річчя незалежності України, та про те, як змінилася українська музикальна культура. Також вона поділилася думками про силу пісні та як вона впливає на народ.

– Якою була реакція на запрошення виступити на великому концерті до 30-річчя незалежності України і яку пісню ви підготували?

– Було дуже приємно – це 100%. Для мене це велика честь, коли запрошують на таку подію. До всього іншого – працювати з такими великими та легендарними артистами. Я дуже вдячна за цей концерт.

Готую пісню, яку дуже люблю. Вона була народжена в моєму краю, тому знакова для мене. Дуже класна команда, музиканти, симфонічний оркестр, великий звук, хор і музичний бенд. Це настільки масштабна подія, яку треба подивитися кожному українцеві в День Незалежності.

– Як змінилася творчість українських виконавців за період незалежності та коли був піковий період серйозних змін?

– Якщо чесно, то я не дуже пильно стежу за українською музикою, тому не можу сказати, що я є критиком нашої музичної культури. Те, що я відчула на собі – музика стала вільною. Якщо у 1990-2000-х була прив’язка до тексту, змісту, то наразі цього немає. Музика вільна. Немає вже ніяких канонів написання пісні – два куплети, приспів.

Композиторам і артистам дозволяється проявляти свій внутрішній світ музики. Зараз з’явилася настільки велика кількість матеріалів, що люди губляться. Популярність пісні швидко зникає через те, що її багато. Однак це все розвиток.

– Мені здається, що через 5-10 років будуть просто пісні, в яких співатимуть два слова – максимальний мінімалізм. Як в історії – всьому приходить логічний кінець. Здається, що скоро прийде період, коли всі упруться в стелю. Повернуться або до класики, або прийдуть до повного мінімалізму.

– У чому сила української пісні?

– Музика завжди впливає на суспільство та психологічний стан народу – 100%. Тому вона є певним регулятором мас будь-якої країни. Це посил енергії, який заряджає людину та надихає на якісь вчинки. До музики звертаються без винятку всі.

– Музика – це важлива частина культури, особливо української. Наш народ із давнини завжди співав – у селах, полях, усюди. Це заряжало, відволікало. Українська душа глибока та співуча, тому неможливо не співати. До всього іншого, українська мова на третьому місці за мелодійністю в світі. Тож не співати нашому народові – гріх.

Якщо аналізувати музичний прогрес в Україні, мені здається, що ми стали виходити зі стану депресії. Пісні наших предків були ліричними, наповненими болем. Зараз – любов до себе, до країни, впевненість у завтрашньому дні.

Гени страждання вже відходять, наразі живе покоління, яке хоче побудувати класну сучасну європейську країну. У цьому видно вплив цієї філософії та психологічного стану в музиці.

До Дня Незалежності Джамала і Tayanna зняли спільний кліп на пісню Моя земля.

У відеоролику буде показано могутність української природи у різних куточках. Робота знята за допомогою дрона.