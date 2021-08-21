Анджеліна Джолі присвятила акаунт в Instagram ситуації в Афганістані

Анджеліна Джолі завела акаунт в Instagram, присвячений ситуації в Афганістані. На сторінку підписалися вже понад 4,4 млн осіб.

У першому пості актриса і спецпосланець ООН у справах біженців опублікували лист дівчини-підлітка про життя після приходу до влади радикального руху Талібан.

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У листі йдеться про те, що раніше афганські жінки могли відкрито вчитися, працювати і боротися за свої права, тепер у суспільстві з’явився страх, хоча деякі вважають, що таліби змінилися.

– Ми вважаємо, що наші права порушуються, – пише афганська дівчинка.

Джолі відзначила, що народ республіки втрачає можливість вільно спілкуватися в соціальних мережах і самовиражатися, і закликала всіх небайдужих допомагати афганцям.

Права жінок за законами шаріату

Ніяких. Про це говорить Сахро Карімі, яку 17 серпня евакуювали до Києва. Карімі – всесвітньо відомий афганський режисер.

В ексклюзивному інтерв’ю вона згадала в подробицях день, коли угруповання Талібан захопило столицю Афганістану і розповіла про те, що чекає на жінок із приходом до влади талібів.

На підконтрольних територіях Талібан вводить закони шаріату. Зокрема, під забороною перебувають інтернет і комп’ютери, телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, тощо.

Жінкам, серед іншого, забороняється:

працювати;

отримувати освіту;

з’являтися в громадських місцях з відкритим обличчям;

з’являтися в громадських місцях без чоловіка або родича чоловічої статі;

лікуватися у лікарів чоловічої статі.

Джерело: Анджеліна Джолі