Анджеліна Джолі присвятила акаунт в Instagram ситуації в Афганістані

Анджеліна Джолі завела акаунт в Instagram, присвячений ситуації в Афганістані. На сторінку підписалися вже понад 4,4 млн осіб.
У першому пості актриса і спецпосланець ООН у справах біженців опублікували лист дівчини-підлітка про життя після приходу до влади радикального руху Талібан.
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У листі йдеться про те, що раніше афганські жінки могли відкрито вчитися, працювати і боротися за свої права, тепер у суспільстві з’явився страх, хоча деякі вважають, що таліби змінилися.
– Ми вважаємо, що наші права порушуються, – пише афганська дівчинка.
Джолі відзначила, що народ республіки втрачає можливість вільно спілкуватися в соціальних мережах і самовиражатися, і закликала всіх небайдужих допомагати афганцям.
Права жінок за законами шаріату
Ніяких. Про це говорить Сахро Карімі, яку 17 серпня евакуювали до Києва. Карімі – всесвітньо відомий афганський режисер.
В ексклюзивному інтерв’ю вона згадала в подробицях день, коли угруповання Талібан захопило столицю Афганістану і розповіла про те, що чекає на жінок із приходом до влади талібів.
На підконтрольних територіях Талібан вводить закони шаріату. Зокрема, під забороною перебувають інтернет і комп’ютери, телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, тощо.
Жінкам, серед іншого, забороняється:
- працювати;
- отримувати освіту;
- з’являтися в громадських місцях з відкритим обличчям;
- з’являтися в громадських місцях без чоловіка або родича чоловічої статі;
- лікуватися у лікарів чоловічої статі.
Джерело: Анджеліна Джолі