Українського художника Івана Марчука нагородили премією Національна легенда України.

Цьогоріч церемонія вручення премії проходила вперше. Відзнаку вручали громадянам, чиї особисті заслуги посприяли становленню незалежної України.

Що відомо про Івана Марчука

Іван Марчук є одним з найвідоміших художників сучасності. За своє життя йому вдалося створити тисячі творів мистецтва та винайти власну техніку – пльонтанізм.

Іван народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка Тернопільської області, в родині відомого на всю округу ткача.

Навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша на відділенні декоративного розпису та на відділенні кераміки Державного інституту прикладного і декоративного мистецтва.

У 1960-х роках Іван Марчук приїхав до Києва і працював в Інституті надтвердих матеріалів НАН України.

А у 1968—1984 роках був на роботі у Київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва.

Далі на митця чекало жорстке протистояння системі та постійні еміграції. Влада забороняла творчість Івана Марчука, оскільки вона не вписувалась у догми соціалістичного реалізму.

У 1989-2001 роках він мешкав у Австралії, Канаді й США. З вересня 2001 року після повернення з еміграції майстер постійно живе і працює в Києві.

Заслуги Івана Марчука

Творчий доробок митця налічує близько 5 тис. творів. Іван Марчук провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. А його майстерня розташована в самому центрі Києва – на вулиці Пушкінській.

У 1996 році він отримав звання Заслуженого художника України, а через рік став лауреатом Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.

У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва в Римі прийняла Івана Марчука до лав Золотої гільдії та обрала почесним членом наукової ради академії.

Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня.

Більше того, у жовтні 2007 року Марчука внесли до британського рейтингу Сто геніїв сучасності (72-ге місце).

Варто зауважити, що цьогоріч на НСК Олімпійський відбудеться концерт до Дня Незалежності України, який має благодійну мету.

Всі отримані гроші переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.