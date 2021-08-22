Хореографу Мирославу Вантуху вручили премію Національна легенда України.

Коротка біографія Мирослава Вантуха

Мирослав Вантух народився 18 січня 1939 року в селі Великосілки. Здобув освіту у Львівському культурно-освітньому училищі і закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС.

З квітня 1958 року Мирослав був лаборантом кабінету культмасової роботи. З цього ж року до 1961 року служив у Радянській армії в музичній роті.

Протягом 17 років поміняв чимало професій, прикметно те, що всі вони творчого напряму. Вантух працював баяністом, репетитором, творцем і керівником танцювального колективу, головним балетмейстером тощо.

З зими 1980 року Мирослав є художнім керівником Ансамблю танцю України імені Павла Вірського та залишається ним досі.

Дружина Вантуха – українська танцівниця Валентина. У подружжя двоє дітей – донька Галина і син Мирослав.

Заслуги Мирослава Вантуха

У 1995 році хореографа нагородили почесною відзнакою президента України за видатний внесок у розвиток хореографічного мистецтва. В 2004 році Мирослав отримав нагороду Герой України.

Був двічі нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого, орденами За заслуги I і II ступеня, орденом Дружби народів.

У 1977 році отримав звання Народного артиста Української РСР. Нагороджений грамотою Верховної Ради України. Є почесним громадянином Києва. Також у 2003 році Вантух отримав звання Народного артиста Російської Федерації.

Премія Національна легенда в 2021 році вручається вперше. За словами президента Володимира Зеленського, нею будуть вшановувати своїх геніїв – тих, хто з року в рік приносив незалежній Україні славу, і аплодувати їм тоді, коли оплески їм потрібні.