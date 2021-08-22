Концерт до Дня Незалежності України проходитиме на НСК Олімпійський. У його рамках глядачі почують виступи багатьох українських артистів. Жоден зі співаків не отримає гонорару за свій виступ.

Про це та ще багато інших деталей щодо концерту Фактам ICTV розповіла режисер Катя Царик.

– Завдання було непросте, дуже відповідальне. Стояла мета – зробити грандіозне свято. Дивуватимемо сценою, її конструкцією, освітленням, графікою. Безумовно дивуватимемо музичним матеріалом, бо дуже багато пісень звучатимуть у дещо новій інтерпретації, – зазначила Царик.

Вона додала, що в концерті беруть участь понад 100 артистів та музикантів.

– Це досить масове дійство. У нас 60 учасників оркестру, до 50 учасників балету, у нас близько 300 одиниць музичної техніки. Тонни конструкцій та освітлення, – розповіла режисер.

За її словами, концерт проходитиме на рівні Євробачення.

– Ми хочемо показати собі та всім навколо, що окрім талановитих артистів, у нас ще є неймовірні професіонали у кожній сфері, які роблять свою справу на високому рівні. А це рівень світового стандарту, – наголосила Катя Царик.

Як обирали пісні та артистів

Продюсери, редактори та режисер зібрали величезний пласт пісень за всю історію. Проте згодом довелося обирати лише найяскравіші та найважливіші.

– Це було доволі складно. Це завжди дещо суб’єктивно. Але ми намагалися зібрати той спектр музики, який буде зрозумілий для кожного українця, – зазначила режисер.

Щодо виконавців, то, за її словами, запрошення отримали багато артистів, проте дехто вже мав заплановані виступи в інших містах, а хтось просто відмовився.

– З гуртом The Hardkiss уже говорили про виступ, навіть почали готуватися до треку, проте в якийсь момент колектив відмовився брати участь. Нам дуже шкода, – розповіла Царик.

Також серед запрошених був гурт Бумбокс, який одразу відмовився від участі.

– Гурт має право відмовитись, бо у них є своє бачення де з’являтися, а де – ні. Ми не хочемо ні на кого тиснути. Якщо когось немає на концерті, то це не означає, що їх не запросили, – додала режисер.

Особливості концерту до Дня Незалежності

– Особливість – немає конферансу, немає ведучих. Це величезна музична вистава, яка розпочинається з інтро, а закінчується фінальною піснею, – розповіла Катя Царик.

Концерт проходитиме у форматі певної музичної вистави, коли один номер випливає з попереднього. Проте за кадром буде диктор, який оголошуватиме артистів та робитиме екскурс в історію.

– Концерт – це благодійна акція. Абсолютно всі артисти виступають безкоштовно. Кожен може відвідати концерт та стати частинкою цієї благодійності. Всі кошти будуть зараховані у фонд, який опікується будівництвом Центру сучасного мистецтва Музей Івана Марчука, – поділилася режисер.

Незалежність у нашій ДНК – як з’явився головний слоган

– Надихалася безпосередньо своїми спогадами та історією. Я перенесла себе в дитинство. У момент незалежності мені було вісім років. Тому я добре пам’ятаю, як це було, про що говорили батьки та дорослі навколо. Ба більше, я львів’янка, тому в нас про це жваво говорили. Було таке велике щастя, – зазначила Царик.

За її словами, після ознайомлення з історією та екскурсу в свої спогади вона дійшла висновку, що в українців неможливо забрати жагу до незалежності.

– У нас доволі парадоксальна країна. Ми ще молода держава, проте у нас багатовікова історія. Я думала про те, що нас поєднує з нашими предками. Зрозуміла, що те, чого у нас точно не забрати – це талант та спрага до незалежності. Незалежність у нас у крові. З цього вийшов слоган – Незалежність у нашій ДНК, – поділилася Катя Царик.

Також вона додала, що не думає про хейт з боку людей. Вона розуміє, що завжди знайдуться люди, яким щось не сподобається.

Крім того, Царик додала, що вони готові до більшості позаштатних ситуацій.

– Не готові хіба що до нашестя інопланетян (сміється), – зазначила режисер.

Концерт до Дня Незалежності

24 серпня на НСК Олімпійський відбудеться грандіозний концерт з нагоди 30-річчя незалежності України.

В інтерв’ю КП режисер святкового шоу Катя Царик розповіла, що захід триватиме три години, а 98% пісень будуть україномовними. Лише кілька треків звучатимуть іншими мовами.

Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн.