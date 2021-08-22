Помер актор-велетень Ігор Вовковинський – в українця зупинилося серце

Американський актор українського походження Ігор Вовковинський помер сьогодні в США на 39-му році життя.

Найвища людина у світі, якою був Ігор, не переніс хворобу серця.

– Ігор помер 20 серпня о 22:17 в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним до кінця, – написала мати актора Світлана Вовковинська.

Вона також додала, що останнєю вечерею українця були шматок Київського торта і фанта.

– За кілька годин до смерті його відвідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоча говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, який вивчив українську мову за місяць в Україні, – написала Світлана Вовковинська.

Ігор Вовковинський був відомий своїм великим зростом — 234,5 см. Цей рекордий зріст занесений до Книги рекордів Гіннеса.

Вовковинський народився 18 вересня 1982 в м. Бар на Вінниччині.

Потім з мамою та старшим братом Олегом переїхав до Сполучених Штатів у місто Рочестер, що в Мінесоті.

Там родина зібрала кошти на операцію та лікування, якого тоді потребував Ігор. На той час він досяг зросту 182 см й важив більше 90 кг.

У 2010 його було визнано найвищим жителем США.

Ігор став популярним під час передвиборної кампанії 44-го президента США Барака Обами, виступивши як його найбільший прихильник.

Також Ігор запам’ятався виступом на конкурсі Євробачення 2013. Він виносив Злату Огневич на сцену.

Ігор Вовковинський – зірка стрічок Шоу доктора Оз (2010), Позашлюбний тиждень (2011).

Джерело: Светлана Вовковинская

Фото: Світлана Вовковинська