Легендарній співачці Софії Ротару вручили премію Національна легенда України.

У 2021 році премія Національна легенда України вручається вперше. Президент Володимир Зеленський сказав, що нею будуть вшановувати своїх геніїв – тих, хто з року в рік приносив незалежній Україні славу.

Софія Ротару є Заслуженою артисткою Української РСР, Народною артисткою Української РСР, Народною артисткою Молдавської РСР, Народною артисткою СРСР, Почесним громадянином Ялти, Автономної республіки Крим, міста Чернівці, Кишинева та Буковини.

Також вона володар орденів княгині Ольги I і III ступеня, Пошани, За заслуги тощо.

Крім того, у Ротару безліч музичних нагород.

Коротка біографія Софії Ротару

Українська виконавиця Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці (Чернівецька область) у молдавській родині.

Перший успіх до Ротару прийшов у 1962 році, тоді вона перемогла на районному конкурсі художньої самодіяльності. Саме ця перемога відкрила їй дорогу на обласний огляд.

У 1964 році артистка вступила на диригентсько-хорове відділення Чернівецького музичного училища. Там вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком, за якого вийшла заміж у 1968 році.

У 1965 році її фото було опубліковане на обкладинці журналу Україна.

Першою естрадною піснею у виконанні Софії стала Мама Олександра Броневицького.

Після закінчення університету недовгий час була викладачем сольфеджіо.

Починаючи з 1970-х років композиції у виконанні Софії ставали лауреатами Пісні року. У 1980-му Ротару дебютувала в кіно як акторка, зігравши майже автобіографічну роль провінційної співачки в фільмі Де ти, любове?

Альбоми виконавиці розліталися величезними тиражами, крім того, один за одним виходили хіти – Луна-луна, Было, но прошло, Только этого мало, Хуторянка тощо.

Композиції Софії Михайлівни слухають донині, крім того, вона є бажаним гостем різноманітних концертів і фестивалів, куди багато глядачів приходять саме через неї.

Дискографія Ротару налічує понад 40 альбомів. Вона знялася в 27 музичних фільмах.

Софія Ротару в Росії

Незважаючи на війну між Україною та Росією, Софія Ротару продовжує виступати в країні-агресорі.

Так, наприклад, у 2019 році співачка виступала в Росії на новорічних корпоративах. Її гонорар за виступ у грудні становив $60 тис. У 2020 році – на Пісні року.

Крім того, 19 серпня 2021 року Ротару вийшла на сцену на відкритті конкурсу Новая волна в Сочі.

Практично відразу після цього, 24 серпня, Софія Ротару візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежності України.

Фото: Софія Ротару