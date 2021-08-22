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Юлія Захарченко |

Україна – ти красива: зірка серіалу Вікінги приїхала до Києва

Україна – ти красива: зірка серіалу Вікінги приїхала до Києва

Акторка та режисерка українського походження Кетрін Винник, яка найбільш відома за роллю Лаґерти в ірландсько-канадському серіалі Вікінги, приїхала до Києва.

Голівудська зірка поділилася знімками біля Софіївського собору та Андріївської церкви, розташованих у центрі столиці. На деяких фото акторка позує разом зі своїми батьками.

Кетрін Винник приїхала в Україну: перші фото з Києва

– Україна – ти красива, – підписала один зі знімків Кетрін Винник.

На приїзд голівудської акторки відреагував український телеведучий Сергій Притула. Він жартома у Stories назвав акторку королевою та побажав гарного перебування в Україні.

– Я не можу повірити – Кетрін Винник у Києві! Наша королева, наша Лаґерта, ми дуже пишаємось тобою! Бажаємо гарного перебування в Україні! Якщо ти хочеш найкращого гіда, – просто подзвони мені, я твій великий фанат, – пожартував Притула.

Кетрін Винник – акторка та режисерка українського походження. Батьки голівудської зірки – вихідці Львівської та Тернопільської областей.

Справжнє ім’я знаменитості – Катерина Вінницька. До восьми років акторка розмовляла лише українською мовою. Іноді у Stories Кетрін можна почути, як зірка вітає українців з національними та державними святами.

Сама ж акторка пишається своїм корінням. Зірка неодноразово розповідала про своє дитинство та батьків в інтерв’ю іноземним виданням та телеканалам.

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Фото: Getty Images, Кетрін Винник

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