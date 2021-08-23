23 серпня у Києві відбувся саміт перших леді та джентльменів. У ньому взяла участь голівудська акторка Робін Райт, найбільш відома за головними ролями у серіалі Картковий будинок та фільмі Форест Ґамп.

Це другий приїзд акторки до України. Під час свого виступу Робін Райт подякувала за запрошення, та наголосила, що для неї велика честь брати участь у важливому заході.

Акторка зазначила, що сучасні жінки підсилюють суть рівності у світі. Робін Райт додала, що пишається тим, як сьогодні жінки переосмислюють світові конфлікти, пандемії, війни, бідність, голод чи нестачу якихось можливостей.

– Суть рівності – у тому, щоб мати можливість до чогось прагнути. Багато часу вже минуло – близько 15-16 місяців. Ми не подорожували, не їздили, ми сиділи в Zoom та зумилися. Не робота – дім, а тільки дім. Жінки, які живуть в зонах конфлікту, весь час живуть в умовах пандемії, війни та бідності, – наголосила вона.

Робін Райт відома своєю громадською діяльністю. Володарка премії Золотий глобус додала, що ідея допомагати жінкам у Конго у неї з’явилася після того, як вона відвідала цю країну у 2011 році.

Акторка назвала Конго найгіршою країною для жінок. Робін Райт зазначила, що найбільше її вразила розповідь однієї з жінок про те, що вони не мають права голосу, оскільки їхні родини від них відвернулися після зґвалтування.

Голівудська акторка підсумувала свій виступ думкою про те, що ключ до нової реальності та сучасного світу полягає у рівності людей.