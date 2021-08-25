Софія Ротару – Червона рута, Одна калина – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському

Софія Ротару виступила на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

На концерті, який називається Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. зірка виконала пісні Червона рута і Одна калина. Виступ Ротару супроводжувався танцями.

На сцені зірка з’явилася в червоній сукні.

Червона рута: Софія Ротару відкрила концерт на День Незалежності України / 3 фотографии

Зі сцени Ротару побажала глядачам миру, щастя та добра.

Великий святковий концерт із нагоди 30-річчя незалежності України проходить у Києві на НСК Олімпійський. 98% виконаних пісень прозвучать українською мовою.

Варто зазначити, що захід, режисером якого стала Катя Царик, проходить без ведучих і перерв. Одна композиція плавно змінюється на іншу.

Раніше ми писали, що перед Днем Незалежності України Софія Ротару виступила в Росії. Артистка з’явилася на сцені конкурсу Нова хвиля в Сочі 19 серпня. Там співачка виконала пісню Сердце размером с солнце.