Софія Ротару – Червона рута, Одна калина – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському

Софія Ротару виступила на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.
На концерті, який називається Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. зірка виконала пісні Червона рута і Одна калина. Виступ Ротару супроводжувався танцями.
На сцені зірка з’явилася в червоній сукні.
Зі сцени Ротару побажала глядачам миру, щастя та добра.
Великий святковий концерт із нагоди 30-річчя незалежності України проходить у Києві на НСК Олімпійський. 98% виконаних пісень прозвучать українською мовою.
Варто зазначити, що захід, режисером якого стала Катя Царик, проходить без ведучих і перерв. Одна композиція плавно змінюється на іншу.
Раніше ми писали, що перед Днем Незалежності України Софія Ротару виступила в Росії. Артистка з’явилася на сцені конкурсу Нова хвиля в Сочі 19 серпня. Там співачка виконала пісню Сердце размером с солнце.