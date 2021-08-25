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Каріна Зуєва |

Червона рута: Софія Ротару відкрила концерт на День Незалежності України

София Ротару концерт на День Независимости Украины

Софія Ротару виступила на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

На концерті, який називається Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. зірка виконала пісні Червона рута і Одна калина. Виступ Ротару супроводжувався танцями.

На сцені зірка з’явилася в червоній сукні.

София Ротару концерт на День Независимости Украины
Софія Ротару – Червона рута, Одна калина – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Софія Ротару – Червона рута, Одна калина – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
София Ротару концерт на День Независимости Украины
Софія Ротару – Червона рута, Одна калина – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Софія Ротару – Червона рута, Одна калина – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Червона рута: Софія Ротару відкрила концерт на День Незалежності України / 3 фотографии

Зі сцени Ротару побажала глядачам миру, щастя та добра.

Великий святковий концерт із нагоди 30-річчя незалежності України проходить у Києві на НСК Олімпійський. 98% виконаних пісень прозвучать українською мовою.

Варто зазначити, що захід, режисером якого стала Катя Царик, проходить без ведучих і перерв. Одна композиція плавно змінюється на іншу.

Раніше ми писали, що перед Днем Незалежності України Софія Ротару виступила в Росії. Артистка з’явилася на сцені конкурсу Нова хвиля в Сочі 19 серпня. Там співачка виконала пісню Сердце размером с солнце.

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