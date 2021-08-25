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Валентина Чорна |

Флешбек у 2007: Вєрка Сердючка змусила публіку танцювати під Dancing Lasha Tumbai

Флешбек у 2007: Вєрка Сердючка змусила публіку танцювати під Dancing Lasha Tumbai

Вєрка Сердючка виступила на святковому концерті до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський.

Зірка запалила публіку та змусила всіх підтанцьовувати, виконавши хіт Dancing Lasha Tumbai.

Саме з цією композицією Сердючка посіла друге місце на міжнародному конкурсі Євробачення у 2007 році.

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: концерт на День Незалежності в Олімпійському

На сцені заходу Незалежність в нашій ДНК Сердючка з’явилася у яскравому костюмі.

Традиційно під час виступу зірку супроводжувала її мама та інші музиканти.

Також на концерті виступали Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Ірина Білик, Віктор Павлік та інші. Загалом у святковому шоу візьмуть участь понад 30 українських артистів.

Грандіозний концерт до 30-річчя від Дня Незалежності триватиме три години. Майже всі треки, які лунають зі сцени – україномовні.

Концепція заходу полягає в тому, щоб поєднати легендарні хіти з сучасними і відтворити єдину пісенну історію України. Саме тому захід проходить без жодних перерв та ведучих.

Спеціально для концерту побудували сцену, яка зімітувала молекулу ДНК. Також глядачі змогли побачити інноваційне дрон-шоу під час деяких пісенних виступів.

Всі виступи артистів супроводжуються сучасною хореографією. Зірки беруть участь у заході абсолютно безкоштовно.

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