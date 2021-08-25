Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: концерт на День Незалежності в Олімпійському

Вєрка Сердючка виступила на святковому концерті до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський.

Зірка запалила публіку та змусила всіх підтанцьовувати, виконавши хіт Dancing Lasha Tumbai.

Саме з цією композицією Сердючка посіла друге місце на міжнародному конкурсі Євробачення у 2007 році.

На сцені заходу Незалежність в нашій ДНК Сердючка з’явилася у яскравому костюмі.

Традиційно під час виступу зірку супроводжувала її мама та інші музиканти.

Також на концерті виступали Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Ірина Білик, Віктор Павлік та інші. Загалом у святковому шоу візьмуть участь понад 30 українських артистів.

Грандіозний концерт до 30-річчя від Дня Незалежності триватиме три години. Майже всі треки, які лунають зі сцени – україномовні.

Концепція заходу полягає в тому, щоб поєднати легендарні хіти з сучасними і відтворити єдину пісенну історію України. Саме тому захід проходить без жодних перерв та ведучих.

Спеціально для концерту побудували сцену, яка зімітувала молекулу ДНК. Також глядачі змогли побачити інноваційне дрон-шоу під час деяких пісенних виступів.

Всі виступи артистів супроводжуються сучасною хореографією. Зірки беруть участь у заході абсолютно безкоштовно.