Канадська акторка українського походження Кетрін Винник показала сімейний будинок та фотографії своїх батьків. Вона прилетіла в Україну на 50-річчя весілля батьків і річницю незалежності України. Подробицями знаменитість поділилася в Instagram.

Зірка показала кілька фотографій своєї сім’ї. На одній з них позують дідусь, бабуся і маленький батько знаменитості. Знімок зробили після імміграції в Канаду.

Кетрін до восьми років розмовляла тільки українською мовою, вчилася в україномовній школі в Торонто, а також відвідувала українську католицьку церкву. За словами знаменитості, участь у скаутському русі Пласт допомогла їй виробити дисципліну та домогтися успіхів у вивченні бойового мистецтва тхеквондо. Завдяки своїм умінням вона є ліцензованим охоронцем.

Однак тепер зірка сама може користуватися послугами охоронців — Кетрін відома своїми ролями в серіалах Кістки, Вікінги та у комедії Дивні фантазії Чарлі Свона III.

За час перебування в Україні голлівудська акторка вже побувала на саміті перших леді та джентльменів як гість. На заході також були присутні перша леді Олена Зеленська, афганський режисер Сахра Карімі, дружина п’ятого президента України Марина Порошенко, дружина президента Сербії Тамара Джуканович і телеведуча Оксана Гутцайт.