Як виріс український шоу-бізнес за останні 30 років

Український шоу-бізнес у наш час перебуває на такій стадії, що є всі передумови вважати, що скоро ми перестанемо дивуватися іноземним артистам, які тут знімають кліпи, а треки наших виконавців у світових чартах стануть чимось буденним. Однак до цього ще потрібно прийти, хоча ми вже маємо досить хороший бекграунд.

Попри тотальне безгрошів’я в 90-ті та русифікацію в 2000-х, українська культура і бізнес, який будується навколо неї, мають багато заслуг. Особливо актуально про це згадати напередодні Дня Незалежності України. Однак, щоб перерахувати всі досягнення, знадобиться видавати окремий журнал, тому Факти ICTV зупинили свій вибір на подіях, які впливають на розвиток українського шоу-бізнесу.

Територія А – стартовий майданчик для української музики

Молодому поколінню складно пояснити, що таке Територія А, і чому ця передача стала такою знаковою.

Однак її популярність, найімовірніше, обумовлена ​​відсутністю альтернативи в ті часи.

Територія А – перший український телевізійний хіт-парад кліпів. Програма виходила в ефір на телеканалі ICTV з 17 вересня 1995-го до 17 вересня 2000 року.

Завдяки Території А українці дізналися про Юрка Юрченка, Аква Віту, Грін Грей, Ірину Білик, Олександра Пономарьова та інших. Згодом Територія А вийшла за рамки просто ТВ-передачі. У різних куточках України почали відкриватися фан-клуби, артисти з Території А їздили з концертами, які проходили з величезним успіхом і повною посадкою.

Українські музичні премії

Першу музичну премію в Україні заснувала у 1996 році компанія Таврійські ігри. Йдеться про Золоту жар-птицю. Премію проводили з 1996-го до 2005 року. Згодом її відродили у 2018 році та проводять донині.

Слідом за Золотою жар-птицею в Україні з’явилися й інші престижні музичні премії – YUNA та M1 Music Awards.

Феномен Караоке на Майдані

У 1999 році на телеекрани вийшла ТБ-передача Караоке на Майдані, яка протрималася в ефірі рівно 20 років. Останній випуск показали у 2019 році. Незмінним ведучим всі ці роки був Ігор Кондратюк. Правила були прості. Спочатку натовп співає разом одну пісню, а ведучий у цей час обирає фіналістів. Потім учасники, які потрапили до фіналу, співають сольні треки із запропонованого списку та збирають гроші. Хто назбирав найбільше коштів, той і переміг. На Караоке на Майдані з’являлися і відомі нині артисти, зокрема Тіна Кароль, Макс Барських, Віталій Козловський та інші.

Виступ Макса Барських на Караоке на Майдані

Україна фестивальна – де можна і поспівати, і послемитися

Український фестиваль КаZантип наробив галасу на всю Європу. Фестиваль електронної музики зародився в 1993 році в Криму. Його проводили аж до 2013 року, поки РФ не окупувала півострів.

КаZантип безліч разів звинувачували в тому, що рейви там проходять з наркотиками і розпустою. Фестиваль навіть намагалася заборонити місцева влада. Адже правоохоронці офіційно фіксували десятки випадків незаконного обігу наркотичних речовин.

Однак сумнівна репутація не завадила фестивалю стати культовим.

Одним з перших великих фестивалів стали Таврійські ігри, які проводилися з 1992 до 2008 року. Засновником був Микола Баграєв. На сцені виступали Status Quo, Bad Boys Blue, Deep Purple, ВВ, Chris Norman, Потап і Настя Каменських, Ірина Білик, Скрябін та інші.

Далі в Україні почав активно зароджуватися фестивальний рух.

На Заході України проводиться безліч фестів, але найбільшими є Західфест і Файне місто.

На Сході у Маріуполі з 2017 року проводиться масштабний музичний фестиваль MRPL City. Особливість фесту – концерти грають на пляжі.

У Києві проходить, мабуть, найвідоміший та найбільший фестиваль на сьогодні – Atlas Weekend. Фест організовують з 2015 року. На сцені Atlas Weekend виступають як топові українські артисти, так і безліч закордонних зірок, серед яких The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Skillet, Kadebostany, Placebo, The Prodigy, Three Days Grace.

Також у Києві проходить міжнародний UPark Festival, який люблять відвідувати закордонні артисти, зокрема Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Bring Me the Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord.

Крім того, особливе місце в музичній культурі в Україні займають джазові фестивалі. Фестиваль Jazz Koktebel з 2003 до 2013 року проходив у Коктебелі у Криму. Однак після 2014 року фестиваль перебрався спочатку в Затоку Одеської області, а потім до Чорноморська.

Ще один джазовий фестиваль проходить у Львові. Йдеться про Leopolis Jazz Fest. Свого часу видання The Guardian додало Leopolis Jazz Fest у список найкращих фестивалів Європи.

Золота дзиґа

За часи незалежності український кінематограф переживав злети й падіння. Проте з 2014 року, коли російські фільми демонструвати стало немодно, а голлівудські доволі дорого, в Україні почали активно відроджувати кіновиробництво. Найскладніше довелося прокатним картинам, бо на їх виробництво йде чимало коштів та зусиль. Але ентузіастів у цій сфери багато, тому щороку все більше і більше почало з’являтися українських, повнометражних стрічок, які отримують визнання не лише у вітчизняному прокаті, а й далеко за кордоном.

Атлантида від режисера Валентина Васяновича, Донбас від Сергія Лозниці, Кіборги від Ахтема Сеїтаблаєва та багато інших стрічок. Такі обставини викликали запит на національне визнання працівників кіно-індустрії. Тому в 2017 році в Україні з’являється власна кіно-премія Золота дзиґа. Її вручають в 11 номінаціях, зокрема Найкращий фільм, Найкращий режисер, Найкращі актор та акторка. Найкращим фільмом у 2017 році стала картина Гніздо горлиці від режисера Тараса Ткаченка, у 2018 – Кіборги, у 2019 – Донбас, у 2020 – Мої думки тихі.

Одеський кінофестиваль

В Одесі, починаючи з 2010 року, проводиться фестиваль, на якому демонструють не лише новинки вітчизняного кінематографу, а стрічки з усього світу. Ба більше, гостями фесту часто стають відомі у світі актори та режисери.

У різні часи фестиваль відвідували Джон Малкович, Роуз Макгоуен, Катрін Деньов, Ерік Робертс та інші. Так, у 2021 році свою картину Поганий сусід на фестивалі презентує німецько-іспанський актор Данієль Брюль, відомий за фільмами Гуд бай, Ленін, Безславні виродки, Гонка та серіалом Алієніст. З кожним роком фест лише набирає обертів.

Як українські артисти підкорюють Євробачення

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення для України – чудова можливість показати світу, що ми співоча нація. Наша країна вирізняється на цьому конкурсі щонайменше тим, що відправляє туди щороку різнопланових артистів, які демонструють Європі, наскільки у нас різна музика в пошані.

Україна лише 16 разів була учасником конкурсу, проте уже має в арсеналі дві перемоги. Ба більше, учасники від нашої країни завжди виходять до фіналу. У нашому резерві два золота (Руслана та Джамала), два срібла (Вєрка Сердючка та Ані Лорак) та одна бронза (Злата Огнєвіч).

Європейці відривалися під Дикі танці Руслани, бо перфоманс, який влаштувала співачка на сцені, сильно вирізнявся з-поміж інших. Вєрка Сердючка взагалі стала кумиром для єврофанів. А під 1944 Джамали мурахи тілом бігали у всіх.

Чого лише варта рейв-вечірка від гурту Go-A у 2021 році. Український гурт просто розірвав європейські чарти. За результатами глядацького голосування Go-A були другими, проте журі на Євробаченні доволі консервативне, тому в загальному заліку гурт отримав п’яте місце.

Наші люди всюди: українські артисти і пісні, які знають у всьому світі

За 30 років української незалежності в нас було багато талановитих артистів, які отримували визнання далеко за межами країни. Український гурт Jinjer взагалі більше популярний за кордоном, аніж на батьківщині. Колектив грає метал. Також величезне визнання отримав колектив ДахаБраха. Їхній трек як музичний супровід до себе в рекламу навіть взяв Девід Бекхем.

Чого тільки варта сексуальна революція від гурту Kazaky. Хлопці, які танцюють на підборах, відразу наробили шуму в світі. Зокрема хлопці брали участь у роботі над кліпом Мадонни Girl Gone Wild.

Хлопці з Brunettes Shoot Blondes створюють просто неймовірний візуал у своїх кліпах. Саме за це вони і отримали премію на Los Angeles Film Awards в номінації Найкраще музичне відео.

Зі свого боку Настя Каменських підкорює латиноамериканську публіку. Зокрема її треки Elefant і Peligroso досить тепло зустріла публіка.

Звичайно, подібний топ не може обійтися без Вєрки Сердючки, образ якої став культовим для Євробачення. Крім того, вона встигла знятися в голлівудській комедії Шпигунка.

Як би не ставилися в Україні до Maruv, вона позиціонує себе як українську співачку. До речі, коли її трек Drunk Groove почав звучати на кожному кроці, то багато хто навіть уявити не міг, що це співає українська дівчина. Пісня одразу завірусилася у Європі.

Окрема пошана двом гуртам, які довели, що пісні українською мовою можуть стати популярними в усьому світі. Йдеться про Kazka і Go-A. Спочатку гурту Kazka просто опублікував трек Плакала навіть без кліпу, проте це не завадило йому стати по-справжньому вірусним.

Пісня Шум від Go-A спочатку викликала двозначні коментарі в мережі, однак прослуховування в Spotify та на інших майданчиках допомогли зрозуміти, що світ готовий до українського рейву. Ба більше, гурт вже активно гастролює в Європі.

Це тільки мала частина досягнень українських артистів на світовій арені.

Made in UA: як український продакшн завойовує світ

Українські студії і режисери з кожним роком все більше підкорюють своїм талантом світових зірок. Мабуть, варто поділитися найгучнішими та найяскравішими роботами, які створювалися українськими майстрами.

Американський колектив Twenty One Pilots знімав у Києві кліп на трек Nico And The Niners. Створенням ролика займалася українська студія Radioaktive Film, яка прославилася багатьма своїми роботами.

Зокрема Radioaktive Film співпрацювала з такими брендами як Apple, Hennessy, Lenovo, Audi, Guinnes, Absolut, Libresse та Uniqlo.

А ось кліп Radioaktive Film для DJ Shadow на пісню Nobody Speak видання Rolling Stone взагалі визнало одним з найкращих за всю історію музики, помістивши його на 20 місце зі 100.

У 2018 році Miley Cyrus взагалі перекрила Дарницький міст заради зйомок свого кліпу на трек Nothing Breaks Like a Heart. Тоді над відео працювали українська продакшн-студія Limelite і французькі режисери з команди WALFA.

Останнім часом український режисер Таня Муіньо просто розриває світ своїми божевільними роликами, які вона робить для відомих артистів. Так, Таня виступила режисером для ролика Lil Nas X на пісню Montero. Ба більше, за це відео її номінували на MTV Video Music Awards.

Також вона працювала з Cardi B, Yungblud, Кеті Перрі.