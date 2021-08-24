Українські співачки Тіна Кароль і Джамала заспівали з італійським оперним виконавцем Андреа Бочеллі.

На сцені, яку встановили на Площі Конституції, Джамала й Андреа Бочеллі виконали молитву The Prayer.

Для виступу з легендарним співаком українська виконавиця обрала довгу атласну червону сукню. Волосся Джамала уклала назад.

Тіна Кароль із Андреа Бочеллі і Джамалою виконали легендарну пісню Con te paritio. На сцені Кароль постала в жовтій довгій сукні. Волосся артистка уклала в локони.

Виступи артистів супроводжувалися Національним Симфонічним Оркестром України під диригентством Марчелло Рота і Національним заслуженим академічним українським народним хором України імені Григорія Верьовки.

Сьогодні, 24 серпня, на День Незалежності України Андреа Бочеллі виступає в Києві. Італійський співак представляє програму Голос моєї душі в підтримку створення Центру сучасного мистецтва.

Концерт мав розпочатися о 17.00, однак частина глядачів пустили тільки в 17.40. Крім того, раніше повідомлялося, що концерт буде абсолютно безкоштовним, згодом з’ясувалося, що на виступ можна потрапити тільки за запрошенням.