Надя Дорофєєва – Ой там на горі: концерт на День Незалежності в Олімпійському

Співачка Надя Дорофєєва виступила на грандіозному концерті до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський.

На сцені святкового шоу Незалежність в нашій ДНК зірка виконала народну пісню Ой там на горі.

Перед публікою Надя з’явилася у досить незвичайному для себе образі, чим і вразила шанувальників. Дорофєєва постала у жовтому облягаючому костюмі.

Ой там на горі: Дорофєєва з яскравим макіяжем заспівала народну пісню / 2 фотографии

З нагоди 30-річчя від Дня Незалежності України на НСК Олімпійський проходить святковий концерт, у якому беруть участь понад 30 українських артистів.

Режисер Катя Царик зізналась, що головна ідея заходу – поєднати легендарні хіти з сучасними, аби відтворити єдину пісенну історію України.

Саме тому під час концерту не має перерв, а кожна композиція плавно перетікає у наступну.

Спеціально для концерту побудували найбільшу за всю історію сучасної України сцену, яка зімітувала молекулу ДНК. Глядачі змогли побачити найбільші екрани, 3D-моделювання і дрон шоу.

Концерт до Дня Незалежності має ще й благодійну мету. Усі кошти з продажу квитків будуть направлені на створення Центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука, якого визнали одним зі ста геніїв сучасності.