З нагоди 30-річчя від Дня Незалежності українські зірки вбралися у традиційний національний одяг – вишиванки.

Хореограф Олена Шоптенко для святкової прогулянки у День Незалежності одягла вишиванку темно-синього кольору.

– Серцем залежна від Незалежної! Зі святом вас! – написала Шоптенко.

Акторка Наталка Денисенко з нагоди свята оприлюднила світлини у білій вишитій сукні.

Свій образ зірка доповнила зеленою сумкою та босоніжками на підборах.

– 30 років Україні! Найкращій та рідній! Країні, яка дала мені те, про що я мріяла! Країні, у якій щирий народ, смачна кухня, глибока культура, прекрасна мова, талановиті люди, прекрасні пейзажі, родючі землі. Цей список можу продовжувати нескінченно! З Днем Незалежності! Слава Україні! – написала акторка.

Телеведуча Катерина Осадча поділилася фото з параду до Дня Незалежності. Зірка позує разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.

На світлині Осадча постала у білій сукні з жовтим орнаментом.

– З Днем народження, Україно! 30 років – це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблено. Нехай 30-річчя стане золотим віком і для нашої країни. Тільки вперед! – написала Катерина.

Також у вишиванки вбралися актори Ольга Сумська і Віталій Борисюк. Вони позують у вбраннях білого кольору.

– Рідненька Україно, зі святом тебе! З 30-річчям! Віримо всім серцем у найкраще! Миру і розквіту, – написала Ольга Сумська.

Телеведучий Григорій Решетник оприлюднив милу світлину, на якій тримає сина на руках. Обидва одягнені у вишиванки з синім орнаментом.

– З Днем Незалежності, Ріднесенька! Миру, любові та щастя усім, – написав Решетник.

Телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною святкує День Незалежності у Львові.

Він поділився фото, на якому постав у синій вишиванці. А Христина Горняк до 30-річчя Незалежності обрала довгу вишиту сукню.

– Так круто бути українцем і знати, що ми найкращі де б ми не були! Після 30 життя тільки починається, – написав Володимир.

Не забув одягти вишиванку і співак Павло Зібров. Він оприлюднив відеопривітання, на якому постав у вишитій сорочці.

– Бажаю мирного неба над головою, міцного здоров’я, успішної реалізації далекосяжних планів, добробуту, миру та добра в кожній оселі. За нашу історію під рідним прапором! Нехай дихається легко і вільно! – написав Зібров.

Також традицію підтримала блогер Аліна Ханумак, яка з нагоди свята вбралася у вишиту сукню блакитного кольору.

Співачка Ірина Федишин з нагоди свята одягла розкішну білу сукню, яка обрамлена синім вишитим орнаментом.

На фото зірка позує разом зі своїм сином.