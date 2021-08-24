Андреа Бочеллі виступає на День Незалежності України у Києві

Італійський оперний співак Андреа Бочеллі виступає у Києві на День Незалежності України. Концерт артиста проходить на Площі Конституції, біля Маріїнського палацу.

Для того, щоб послухати виступ всесвітньої зірки люди зібралися біля паркану, оскільки їх не пускають до сцени.

На події чергує поліція, а рух транспорту перед Верховною Радою досі перекритий.

Перекрита дорога і аншлаг під Маріїнським: Андреа Бочеллі виступає у Києві / 5 фотографий

Захід мав розпочатися о 17.00, проте частину глядачів пустили лише о 17.40.

Люди, які стоять за парканом викрикують гасло Ганьба!, оскільки обурені тим, що на виступ не можуть потрапити всі охочі.

Раніше анонсувалося, що концерт буде безкоштовним, тепер охоронці кажуть, що виступ можна подивитися лише по запрошеннях, а фільмування – заборонене.

Виступ супроводжується Національним Симфонічним Оркестром України під диригентством Марчелло Рота і Національним заслуженим академічним українським народним хором України імені Григорія Верьовки.

Співак представляє програму Голос моєї душі на підтримку створення Центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука.

Перекрита дорога і аншлаг під Маріїнським: Андреа Бочеллі виступає у Києві / 3 фотографии

Раніше стало відомо, що сцену для виступу Андреа Бочеллі встановили на братській могилі учасників революції 1917-1921 років.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів наголосив, що пам’ятний знак могили перебуває у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

За словами організаторів концерту Андреа Бочеллі, постамент перебуває в аварійному стані і його не планують демонтувати.