24 серпня Україна святкує 30-річчя незалежності. Українські зірки встигли опублікувати привітання з Днем Незалежності України.

Співачка Наталія Могилевська опублікувала у своєму Instagram фото з соняшниками, доповнивши знімок зверненням до України.

– Люба подруго, я хочу, щоб ти знала, що після 30-ти життя тільки починається! – відмітила зірка.

Продюсер і співак Потап теж не скупився на побажання і привітання України. Він опублікував знімок жовтого поля з синім небом, що нагадує прапор України.

– Я вітаю тебе, люба, з 30-річчям, ти така молода і така гарна! Ніхто не зрівняється з тобою! На твою долю випало так багато, але ти тримаєшся! Я люблю тебе! З твоїм днем, – поділився своїми емоціями Потап в Instagram.

Український музикант Святослав Вакарчук також привітав Україну з Днем Незалежності. Він опублікував кадр з концерту в Instagram, доповнивши його красивими словами.

– Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові за те, що виборов Незалежність. Дякую брату за те, що поруч зі мною. Дякую дітям за те, що дають віру в майбутнє. Дякую долі за те, що в мене є Україна! З Днем Незалежності! Слава Україні! – висловився співак.

Український спортсмен і майстер спорту Василь Вірастюк показав свою любов до країни за допомогою татуювання, зробленого напередодні свята.

Роботу тату-майстра він виклав у Instagram – на спині Василя тепер красується тризуб. Герб України прикрашають шаблі.

Український співак Михайло Хома (Дзідзьо) також приєднався до привітань. У своєму Instagram він виклав запис гімну України власного виконання.

– Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моя рідна Україно! З Днем Незалежності! – додав до гімну співак.

Відомий коментатор і телеведучий Тимур Мірошниченко опублікував в Instagram своє фото у вишиванці. До знімка Тимур додав, що Україна дорослішає, і закликає українців наслідувати її приклад.

– Наша країна дорослішає! Багато чого в неї вже виходить дуже добре, щось ыз роками стає краще, багато над чим ще треба працювати. Давайте з неї брати приклад і теж дорослішати, ставати добрішими, терпимішими, мудрішими, розважливішими. З Днем Незалежності, Країно! – поділився своїми думками Тимур.

Фото: Наталія Могилевська, Потап, Святослав Вакарчук, Василь Вірастюк, Дзідзьо, Тимур Мирошниченко, Unsplash