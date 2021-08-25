Оля Полякова – Сіла птаха: концерт на День Незалежності в Олімпійському

Співачка Оля Полякова виступила на концерті до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський.

Під час святкового шоу Незалежність в нашій ДНК зірка виконала пісню Сіла птаха.

Полякова ефектно з’явилася на сцені у білій сукні з пір’я. Її образ доповнило незвичайне головне вбрання.

Полякова в пір‘ях і з глибоким розрізом переспівала хіт Сіла птаха / 3 фотографии

На НСК Олімпійський проходить концерт до 30-річчя від Дня Незалежності України. Режисером заходу виступила Катя Царик.

Концерт триватиме три години, а 98% пісень, які лунають зі сцени – україномовні.

Концерт побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікає у наступну композицію.

Зірки беруть участь у заході абсолютно безкоштовно, оскільки концерт має благодійну мету.

Всі отримані кошти переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.