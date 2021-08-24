Українська співачка Софія Ротару зворушливо привітала свого єдиного сина, музичного продюсера Руслана Євдокименка з днем народження.

Співачка поділилася спільним фото з сином, якому сьогодні, 24 серпня, виповнився 51 рік.

– З днем ​​народження, дорогий Руслане. З днем ​​народження любов і гордість моя. Будь здоровий та щасливий, бережи себе, – написала артистка в Instagram.

Підписники Ротару розділилися на два табори – хтось бажає Руслану всього найкращого, а хтось у подиві – чим саме пишається його мати?

З днем ​​народження, Руслане! Син моєї улюбленої співачки.

З днем ​​народження сина Руслана прекрасну маму Софію.

З днем ​​народження, Руслан Анатолійович! Усіх благ.

Де працює ваша гордість? І чому матері в 74 роки доводиться працювати, а не відпочивати на Мальдівах?

Старий нахлібник. Сам на шиї матері все життя сидить, так ще й зі своїми дармоїдами. Софії Михайлівні терпіння, – пишуть користувачі мережі.

Також у коментарях Руслана привітали російські співачки – Алла Пугачова і Лариса Доліна.

Шанувальники вітають співачку не тільки з днем народження сина. 22 серпня Софії Ротару вручили премію Національна легенда України, проте сама артистка ніяк не прокоментувала нагородження. Крім того, вона не згадала і про День Незалежності України.

19 серпня Софія Ротару виступила в Росії. Артистка вийшла на сцену музичного конкурсу Новая волна в Сочі та виконала пісню Сердце размером с солнце.

Варто зазначити, що Софія Ротару візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежності України.

Фото: Софія Ротару