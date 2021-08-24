Українська співачка Софія Ротару зворушливо привітала свого єдиного сина, музичного продюсера Руслана Євдокименка з днем народження.
Співачка поділилася спільним фото з сином, якому сьогодні, 24 серпня, виповнився 51 рік.
– З днем народження, дорогий Руслане. З днем народження любов і гордість моя. Будь здоровий та щасливий, бережи себе, – написала артистка в Instagram.
Підписники Ротару розділилися на два табори – хтось бажає Руслану всього найкращого, а хтось у подиві – чим саме пишається його мати?
- З днем народження, Руслане! Син моєї улюбленої співачки.
- З днем народження сина Руслана прекрасну маму Софію.
- З днем народження, Руслан Анатолійович! Усіх благ.
- Де працює ваша гордість? І чому матері в 74 роки доводиться працювати, а не відпочивати на Мальдівах?
- Старий нахлібник. Сам на шиї матері все життя сидить, так ще й зі своїми дармоїдами. Софії Михайлівні терпіння, – пишуть користувачі мережі.
Також у коментарях Руслана привітали російські співачки – Алла Пугачова і Лариса Доліна.
Шанувальники вітають співачку не тільки з днем народження сина. 22 серпня Софії Ротару вручили премію Національна легенда України, проте сама артистка ніяк не прокоментувала нагородження. Крім того, вона не згадала і про День Незалежності України.
19 серпня Софія Ротару виступила в Росії. Артистка вийшла на сцену музичного конкурсу Новая волна в Сочі та виконала пісню Сердце размером с солнце.
Варто зазначити, що Софія Ротару візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежності України.
Фото: Софія Ротару