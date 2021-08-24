Світлана Лобода та Ані Лорак привітали Україну з Днем Незалежності

Співачки Ані Лорак і Світлана Лобода, які активно будують кар’єру в Росії, привітали Україну з Днем Незалежності.

Відповідні публікації українські артистки зробили в Instagram. Ані Лорак опублікувала фото, на якому зображена крупним планом. У карді артистка з’явилася з вінком із квітів на голові.

– З днем народження, Україно, – лаконічно підписала знімок Ані Лорак.

Світлана Лобода, в свою чергу, опублікувала фото з одного зі своїх виступів. На знімку артистка зображена в повний зріст у білій сукні.

– З днем народження, моя улюблена Україно! Нехай на землі твоїй живуть найщасливіші люди! З Днем Незалежності, Україно, – написала вона.

Шанувальники артисток позитивно поставилися до цих публікацій та зазначили, що з нетерпінням чекають на їхні виступи на батьківщині. Однак знайшлися й ті, хто наголосив на перебуванні артисток у Росії.

Чекаємо на вас в Україні!

Лобода і Україна єдині.

Чекаємо з концертами на рідній землі.

Краса наша, талант і гордість України.

Любимо Україну і Світлану Лободу.

Але ви в Росії.

Росію не вітала жодного разу, живучи тут сім років,- пишуть підписники співачок.

До слова, нещодавно Ані Лорак і Світлана Лобода вперше за довгий час провели в Україні концерти.

Обидві артистки виступили в одеських клубах. Концерт Світлани Лободи відбувся 14 серпня, Ані Лорак – 16 і 17 серпня. Виступи виконавиць пройшли без провокацій.

Крім того, 13 серпня Світлана Лобода презентувала пісню українською мовою – Indie Rock. Ані Лорак також анонсувала україномовний трек.