Світлана Лобода та Ані Лорак привітали Україну з Днем Незалежності

Співачки Ані Лорак і Світлана Лобода, які активно будують кар’єру в Росії, привітали Україну з Днем Незалежності.
Відповідні публікації українські артистки зробили в Instagram. Ані Лорак опублікувала фото, на якому зображена крупним планом. У карді артистка з’явилася з вінком із квітів на голові.
– З днем народження, Україно, – лаконічно підписала знімок Ані Лорак.
Світлана Лобода, в свою чергу, опублікувала фото з одного зі своїх виступів. На знімку артистка зображена в повний зріст у білій сукні.
– З днем народження, моя улюблена Україно! Нехай на землі твоїй живуть найщасливіші люди! З Днем Незалежності, Україно, – написала вона.
Шанувальники артисток позитивно поставилися до цих публікацій та зазначили, що з нетерпінням чекають на їхні виступи на батьківщині. Однак знайшлися й ті, хто наголосив на перебуванні артисток у Росії.
- Чекаємо на вас в Україні!
- Лобода і Україна єдині.
- Чекаємо з концертами на рідній землі.
- Краса наша, талант і гордість України.
- Любимо Україну і Світлану Лободу.
- Але ви в Росії.
- Росію не вітала жодного разу, живучи тут сім років,- пишуть підписники співачок.
До слова, нещодавно Ані Лорак і Світлана Лобода вперше за довгий час провели в Україні концерти.
Обидві артистки виступили в одеських клубах. Концерт Світлани Лободи відбувся 14 серпня, Ані Лорак – 16 і 17 серпня. Виступи виконавиць пройшли без провокацій.
Крім того, 13 серпня Світлана Лобода презентувала пісню українською мовою – Indie Rock. Ані Лорак також анонсувала україномовний трек.