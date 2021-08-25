Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Тіну Кароль запідозрили у вагітності після виступу на Олімпійському

Тіну Кароль запідозрили у вагітності після виступу на Олімпійському

Співачка Тіна Кароль виступила на святковому концерті до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський.

На заході зірка з’явилася у довгій блискучій сукні, яка приховувала її фігуру. Саме через це у мережі зірку запідозрили у вагітності.

Вона виконала попурі зі своїх пісень: Намалюю, Ніжно, Закрили твої очі, Україна.

Музичний номер Кароль супроводжувався виступом балету і сучасною хореографією.

Тіна Кароль вагітна: у мережі обговорюють виступ Тіни на концерті на День Незалежності
Тіна Кароль вагітна: у мережі обговорюють виступ Тіни на концерті на День Незалежності
Тіна Кароль вагітна: у мережі обговорюють виступ Тіни на концерті на День Незалежності
Тіна Кароль вагітна: у мережі обговорюють виступ Тіни на концерті на День Незалежності
Тіну Кароль запідозрили у вагітності після виступу на Олімпійському / 2 фотографии

На НСК Олімпійський триває грандіозний концерт до 30-річчя від Дня Незалежності України.

Захід побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікає у наступну композицію.

Всі отримані гроші від концерту переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.

Нещодавно Тіна Кароль презентувала альбом Молода кров, який присвятила 30-річчю незалежності України.

В україномовний проект увійшли дуети Тіни Кароль із молодими виконавцями нової формації – Wellboy, Latexfauna, Camhacam, Ivan Navi, Alina Pash, Kazka, Nikita Lomakin.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка