Дмитро Монатик прокоментував звання заслуженого артиста України, яке отримав у День Незалежності.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив фрагмент відео з церемонії нагородження та подякував всім за підтримку, мотивацію і віру.

– Для мене це велике досягнення! Щиро вдячний всім за підтримку, мотивацію і віру. З Днем Незалежності, Україно! – написав артист.

У коментарях шанувальники Дмитра Монатика зазначили, що нагорода є абсолютно заслуженою.

Артиста привітали й інші зірки. Серед них – Надя Дорофєєва, Віра Брежнєва, Джамала, Світлана Лобода, Юрій Горбунов, Алан Бадоєв і Леся Нікітюк.

Єєє! Пишаюся!

Дімо, це дуже заслужено! Вітаю! Дякую за твої труди і творчість!

Вітаємо! Так тримати, браво!

Нарешті! Заслужено, вітаю тебе!

Гордість! Вітаю від всієї душі.

З заслуженою і довгоочікуваною нагородою. Ура!

Мої привітання! Ти – гордість!

Найкращий артист! Обожнюю всім серцем і душею! Пишаюся і неймовірно сильно захоплююся! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Дмитро Монатик отримав звання заслуженого артиста України 24 серпня на параді до Дня Незалежності.

Нагороду артисту вручив чинний президент України Володимир Зеленський.

Окрім Монатика, державні нагороди отримали актор Андрій Ісаєнко, футболіст Андрій Шевченко, спортсмен Сергій Бубка.

А співаку Назарію Яремчуку посмертно присвоїли звання Героя України.