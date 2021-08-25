Ірина Білик – А я пливу – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському

Ірина Білик виступила на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

На концерті Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. Ірина Білик виконала мікс пісень. Спершу пролунав трек А я пливу, який плавно перетік у Мовчати, що співачка виконувала в дуеті з Кузьмою Скрябіним, згодом – Ти мій.

До слова, дуетну пісню артистка виконала з Арсеном Мірзояном.

Виступ артистки супроводжувався яскравою графікою.

На сцені вже також виступили Софія Ротару, Go-A, Kazka та інші.

Сьогодні, 24 серпня, на НСК Олімпійський проходить великий концерт із нагоди 30-річчя незалежності України.

Режисер святкового шоу – Катя Царик. Примітно, що на заході немає ведучих, перерв і конферансу. Кожна композиція плавно перетікає в наступну.

Усі артисти, які виступають на концерті, роблять це безкоштовно. Гроші за квитки – від 200 до 2500 грн переведуть до фонду, який буде будувати Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.

Захід завершиться святковими феєрверками. Салют на День Незалежності 2021 онлайн – дивіться на Фактах ICTV.