Дмитро Монатик (Monatik) виступив на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Артист виконав мікс зі своїх найпопулярніших пісень – Мріяти не шкідливо. Артист виконав пісню Мріяти не шкідливо. Яскравий виступ Монатика супроводжувався запальними танцями балету та самого виконавця.

На концерті Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни. вже також виступили Надя Дорофєєва, Софія Ротару, Ірина Білик, Сергій Бабкін, Оля Полякова та багато інших.

З нагоди 30-річчя незалежності України в Києві на НСК Олімпійський організували великий святковий концерт.

Артисти, запрошені на нього, виходять на сцену абсолютно безкоштовно, а гроші, отримані за квитки – підуть на благодійність.

Захід проходить у незвичайному форматі, на ньому немає ведучих, перерв і конферансу. Кожна пісня плавно перетікає в іншу.

Концерт завершиться святковими феєрверками. Салют на День Незалежності 2021 онлайн – дивіться на Фактах ICTV.

На початку серпня мультиартист Дмитро Монатик дав два сольних концерти в Києві. На виступ виконавця прийшло понад 10 тис. чоловік.

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Фото: Юкка Подольська