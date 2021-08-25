Український хореограф Влад Яма потрапив у лікарню після вечері в одному зі столичних ресторанів.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram він зізнався, що після прибуття додому в нього набрякло горло та стало важко дихати.

Влад викликав швидку і, як з’ясувалося, причиною поганого самопочуття стала алергічна реакція на мед.

В меню ресторану, де відпочивав хореограф зі своїми близькими, в складі однієї зі страв була вказана карамель. Але замість неї поклали мед, на який у Влада Ями алергія.

– В меню була вказана карамель, а поклали мед. У закладі попросили вибачення і пообіцяли зробити висновки. Хоча така помилка може коштувати життя, – висловився Влад.

Лікарі діагностували у зірки набряк Квінке, а також ввели адреналін та антигістамінні препарати. А вже наступного ранку Влад почувався значно краще.

Він зміг провести ранковий ефір у День Незалежності та поїхати на концерт у Запоріжжя, де мешкають його батьки.

Нагадаємо, що Влад Яма став популярним після участі у шоу Танці з зірками. У 2006 році він у парі зі співачкою Наталею Могилевською посів друге місце.

З 2015 року Влад перебуває у шлюбі з Ліліаною Кудлай. Пара виховує сина Леона.