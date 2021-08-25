Український продюсер Олена Мозгова вперше розповіла про свою хворобу.

Поділитися проблемами зі здоров’ям Олена вирішила після закидів, які посипалися в її бік. Продюсер була у складі журі фестивалю Чорноморські ігри, звідки ділилася яскравими фото. Підписників здивувало – раніше Мозгова розповідала, що у неї проблеми, а зараз публікує знімки та має чудовий вигляд.

– Розумієте, якщо я публікую фотографії, на яких маю непоганий вигляд, тексти, в яких не скиглю і не скаржуся, це не означає, що в Багдаді все спокійно, що вигляд на мільйон і жодних ознак хвороби, або – це ви собі придумали – коли хворіють, не їздять на фестивалі. Це не зовсім адекватна реакція в будь-якому разі, – написала Олена в Facebook.

Вона наголосила, що поки була на фестивалі, то паралельно робилися чергові аналізи та підтвердився діагноз. Також знайдено причину, наслідки якої продюсер лікувала практично два місяці.

– Так, я впоралася за цей час із нереальними болями та паралічем м’язів половини обличчя і ще великою кількістю приємностей, які несе в собі ця інфекція. За фактом аналізів – це хвороба Лайма, або бореліоз. Кому цікаво, що це – Google в допомогу, – зізналася Мозгова.

Продюсер зазначила, що попереду тривале лікування, та подякувала своїм друзям за підтримку. Також вона закликала ніколи не судити за фотографіями в соцмережах або ЗМІ про реальність того, що відбувається за лаштунками публічних людей.

На початку серпня Олена Мозгова зізналася, що схудла на 20 кг. Продюсер зазначила, що не ходила до спортзалу, а просто правильно харчувалася.

Також вона сказала, що в цьому є проблема – зміна гардеробу, але наголосила, що шлях її самовдосконалення ще не закінчується.