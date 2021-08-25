Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

До $1,4 млн за епізод: рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду

До $1,4 млн за епізод: рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду

Американське видання Variety озвучило гонорари голлівудських акторів за ролі в серіалах.

Рейтинг найбільш високооплачуваних серіальних акторів Голлівуду очоливКріс Пратт, який виконує головну роль в телесеріалі Список смертників, що вийде на екрани в 2022 році. За один епізод він отримує $1,4 млн.

Друге місце займає лауреат премії Оскар Джефф Бріджес. За епізод серіалу Старий акторові платять $1 млн.

Третє місце серед високооплачуваних акторів дісталося Брайану Кренстону, який грає в міні-серіалі Ваша честь$750 тис.

На четвертому, п’ятому і шостому місцях розташувалися зірки серіалу Секс і місто Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. За епізод у продовженні культового серіалу акторки заробляють $650-750 тис.

Сьоме місце в рейтингу зайняла Кейт Вінслет, яка виконує головну роль у міні-серіалі Мейр із Істтауна. За епізод у ньому британська акторка заробляє $650 тис.

Восьму, дев’яту і десяту сходинку між собою розділили зірки серіалів Вбивство в одній будівліСтів Мартін, Мартін Шорт та Одні з насПедро Паскаль. За серію актори отримують по $600 тис.

Хто ще входить до рейтингу високооплачуваних серіальних акторів:

  • Віола Девіс – $600 тис. За епізод серіалу Перша леді;
  • Мішель Пфайффер – $600 тис. За епізод серіалу Перша леді;
  • Джилліан Андерсон – $600 тис. За епізод серіалу Перша леді;
  • Алек Болдуін – $575 тис. За епізод серіалу Доктор Смерть;
  • Анджела Бассетт – $450 тис. За епізод серіалу 9-1-1;
  • Джуд Лоу – $425 тис. За епізод серіалу Третій день;
  • Генрі Кавілл – $400 тис. За епізод серіалу Відьмак;
  • Джейсон Судейкіс – $400 тис. За епізод серіалу Тед Лассо;
  • Брайан Кокс – $400-500 тис. За епізод серіалу Спадщина;
  • Вайнона Райдер – $350-400 тис. За епізод серіалу Дивні дива;
  • Девід Гарбор – $350-400 тис. За епізод серіалу Дивні дива;
  • Сара Снук – $300-350 тис. За епізод серіалу Спадщина;
  • Кіран Калкін – $300-350 тис. За епізод серіалу Спадщина;
  • Джеремі Стронг – $300-350 тис. За епізод серіалу Спадщина.

Варто зазначити, що деякі епізодичні зарплати можуть включати збори за виробництво.

Читайте
$1,6 млн за допис: хто став найбагатшою зіркою в Instagram

Джерело: Variety

Фото: Getty Images, Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка