Американське видання Variety озвучило гонорари голлівудських акторів за ролі в серіалах.

Рейтинг найбільш високооплачуваних серіальних акторів Голлівуду очоливКріс Пратт, який виконує головну роль в телесеріалі Список смертників, що вийде на екрани в 2022 році. За один епізод він отримує $1,4 млн.

Друге місце займає лауреат премії Оскар Джефф Бріджес. За епізод серіалу Старий акторові платять $1 млн.

Третє місце серед високооплачуваних акторів дісталося Брайану Кренстону, який грає в міні-серіалі Ваша честь – $750 тис.

На четвертому, п’ятому і шостому місцях розташувалися зірки серіалу Секс і місто Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. За епізод у продовженні культового серіалу акторки заробляють $650-750 тис.

Сьоме місце в рейтингу зайняла Кейт Вінслет, яка виконує головну роль у міні-серіалі Мейр із Істтауна. За епізод у ньому британська акторка заробляє $650 тис.

Восьму, дев’яту і десяту сходинку між собою розділили зірки серіалів Вбивство в одній будівлі – Стів Мартін, Мартін Шорт та Одні з нас – Педро Паскаль. За серію актори отримують по $600 тис.

Хто ще входить до рейтингу високооплачуваних серіальних акторів:

Віола Девіс – $600 тис. За епізод серіалу Перша леді;

Мішель Пфайффер – $600 тис. За епізод серіалу Перша леді;

Джилліан Андерсон – $600 тис. За епізод серіалу Перша леді;

Алек Болдуін – $575 тис. За епізод серіалу Доктор Смерть;

Анджела Бассетт – $450 тис. За епізод серіалу 9-1-1;

Джуд Лоу – $425 тис. За епізод серіалу Третій день;

Генрі Кавілл – $400 тис. За епізод серіалу Відьмак;

Джейсон Судейкіс – $400 тис. За епізод серіалу Тед Лассо;

Брайан Кокс – $400-500 тис. За епізод серіалу Спадщина;

Вайнона Райдер – $350-400 тис. За епізод серіалу Дивні дива;

Девід Гарбор – $350-400 тис. За епізод серіалу Дивні дива;

Сара Снук – $300-350 тис. За епізод серіалу Спадщина;

Кіран Калкін – $300-350 тис. За епізод серіалу Спадщина;

Джеремі Стронг – $300-350 тис. За епізод серіалу Спадщина.

Варто зазначити, що деякі епізодичні зарплати можуть включати збори за виробництво.