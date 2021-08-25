Співачка Софія Ротару виступила на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Вона виконала пісні Червона рута і Одна калина, а також привітала всіх українців з 30-річчям незалежності.

Проте у мережі досить неоднозначно відреагували на її музичний номер.

Багато користувачів зауважили, що артистка не повинна брати участь у святі, оскільки досі виступає в Росії.

Ця зрадниця тут співає?

Я люблю свою країну, але Ротару це не те. Нехай їде у Москву.

Дизлайк.

Жахливий виступ.

Софія Ротару і в Росії співає за гроші.

Нехай їде в Сочі назавжди.

Гроші не пахнуть? Так, Софіє Михайлівно?

Софія співала для Кадирова, якщо забули. Що за народ такий?

Співає під фонограму!

Фонограма жахлива.

Вона співає там, де платять гроші! І позиція в неї не українська.

Чому не збігаються звук і слова, які вимовляє Софія Ротару?

Але деякі користувачі мережі підтримали артистку.

Супер, за душу бере і на сльозу пробиває! Супер!

Найкраща!

Легенда!

Наша жива легенда. Обожнюю!

Софія Михайлівна – ви богиня!

На НСК Олімпійський завершився концерт до 30-річчя від Дня Незалежності України. Режисером заходу виступила Катя Царик.

Концерт тривав три години, а 98% пісень, які лунали зі сцени були україномовними.

Захід був побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікала у наступну композицію.

Нагадаємо, що 22 серпня Софії Ротару вручили премію Національна легенда України, проте сама артистка не прокоментувала нагородження.

А перед концертом до Дня незалежності, 19 серпня, Софія Ротару виступила в Росії. Артистка вийшла на сцену музичного конкурсу Новая волна в Сочі та виконала пісню Сердце размером с солнце.