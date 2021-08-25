Співачка Софія Ротару виступила на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.
Вона виконала пісні Червона рута і Одна калина, а також привітала всіх українців з 30-річчям незалежності.
Проте у мережі досить неоднозначно відреагували на її музичний номер.
Багато користувачів зауважили, що артистка не повинна брати участь у святі, оскільки досі виступає в Росії.
- Ця зрадниця тут співає?
- Я люблю свою країну, але Ротару це не те. Нехай їде у Москву.
- Дизлайк.
- Жахливий виступ.
- Софія Ротару і в Росії співає за гроші.
- Нехай їде в Сочі назавжди.
- Гроші не пахнуть? Так, Софіє Михайлівно?
- Софія співала для Кадирова, якщо забули. Що за народ такий?
- Співає під фонограму!
- Фонограма жахлива.
- Вона співає там, де платять гроші! І позиція в неї не українська.
- Чому не збігаються звук і слова, які вимовляє Софія Ротару?
Але деякі користувачі мережі підтримали артистку.
- Супер, за душу бере і на сльозу пробиває! Супер!
- Найкраща!
- Легенда!
- Наша жива легенда. Обожнюю!
- Софія Михайлівна – ви богиня!
На НСК Олімпійський завершився концерт до 30-річчя від Дня Незалежності України. Режисером заходу виступила Катя Царик.
Концерт тривав три години, а 98% пісень, які лунали зі сцени були україномовними.
Захід був побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікала у наступну композицію.
Нагадаємо, що 22 серпня Софії Ротару вручили премію Національна легенда України, проте сама артистка не прокоментувала нагородження.
А перед концертом до Дня незалежності, 19 серпня, Софія Ротару виступила в Росії. Артистка вийшла на сцену музичного конкурсу Новая волна в Сочі та виконала пісню Сердце размером с солнце.