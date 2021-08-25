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Валентина Чорна |

Гроші не пахнуть? Мережа обговорює виступ Ротару на День Незалежності України

Гроші не пахнуть? Мережа обговорює виступ Ротару на День Незалежності України

Співачка Софія Ротару виступила на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Вона виконала пісні Червона рута і Одна калина, а також привітала всіх українців з 30-річчям незалежності.

Проте у мережі досить неоднозначно відреагували на її музичний номер.

Багато користувачів зауважили, що артистка не повинна брати участь у святі, оскільки досі виступає в Росії.

  • Ця зрадниця тут співає?
  • Я люблю свою країну, але Ротару це не те. Нехай їде у Москву.
  • Дизлайк.
  • Жахливий виступ.
  • Софія Ротару і в Росії співає за гроші.
  • Нехай їде в Сочі назавжди.
  • Гроші не пахнуть? Так, Софіє Михайлівно?
  • Софія співала для Кадирова, якщо забули. Що за народ такий?
  • Співає під фонограму!
  • Фонограма жахлива.
  • Вона співає там, де платять гроші! І позиція в неї не українська.
  • Чому не збігаються звук і слова, які вимовляє Софія Ротару?

Але деякі користувачі мережі підтримали артистку.

  • Супер, за душу бере і на сльозу пробиває! Супер!
  • Найкраща!
  • Легенда!
  • Наша жива легенда. Обожнюю!
  • Софія Михайлівна – ви богиня!

На НСК Олімпійський завершився концерт до 30-річчя від Дня Незалежності України. Режисером заходу виступила Катя Царик.

Концерт тривав три години, а 98% пісень, які лунали зі сцени були україномовними.

Захід був побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікала у наступну композицію.

Нагадаємо, що 22 серпня Софії Ротару вручили премію Національна легенда України, проте сама артистка не прокоментувала нагородження.

А перед концертом до Дня незалежності, 19 серпня, Софія Ротару виступила в Росії. Артистка вийшла на сцену музичного конкурсу Новая волна в Сочі та виконала пісню Сердце размером с солнце.

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