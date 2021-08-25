В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV український художник Іван Марчук розповів про будівництво Центру сучасного мистецтва – музею картин.

Він зізнався, що в першу чергу музей будується для народів всього світу. Художник хоче, щоб люди з різних країн приїжджали до Києва і милувалися його роботами.

Створити музей картин художнику пообіцяв ще третій президент України Віктор Ющенко, але весь цей час робота стояла на місці.

Наразі розпочалися організаційні процеси, вже затвердили приміщення для майбутнього музею.

– Мені показали готовий будинок, район мені не подобається, бо він якийсь чужий. Будинок великий, це приміщення колишнього американського посольства. Там є парк, територія дуже цікава, її достатньо навіть для розбудови, – сказав Іван Марчук.

Художник припускає, що реконструкція приміщення та облагороджування триватиме приблизно два роки. Над дизайном працюватиме архітектор із Сум.

– У мене було кілька архітекторів, з якими я радився. Я висловлював їм свої побажання, але це було все передчасно, бо не було домовленостей з людьми, які керують будівництвом. Зараз архітектор із Сум, з яким ми все проговорили, починає працювати, – додав Іван Марчук.

Нагадаємо, що всі отримані кошти від концертів до Дня Незалежності переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.

Нещодавно Івана Марчука нагородили премією Національна легенда України. Цьогоріч церемонія вручення премії проходила вперше.

Відзнаку вручали громадянам, чиї особисті заслуги посприяли становленню незалежної України.