Американський реп-виконавець Каньє Вест подав документи для офіційної зміни імені на сценічний псевдонім Йе (Ye).

За даними People, артист звернувся з відповідною заявою до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Він вирішив змінити ім’я Каньє Омарі Вест на Йе з особистих причин.

Каньє не вперше заявляє про своє бажання змінити ім’я. Про його намір стало відомо ще у 2018 році.

За словами репера, Йе – це частина його імені Каньє. Більше того, це слово має релігійний зміст, оскільки найчастіше зустрічається в Біблії і означає “ти”.

Йе – це давнє прізвисько Веста, а також назва восьмого альбому музиканта, який вийшов у 2018 році.

Нагадаємо, що Каньє Вест вважається одним з найпопулярніших реп-виконавців сучасності.

Крім цього, він відомий різкими і прямими висловлюваннями на церемоніях і в соціальних медіа, що часто призводило до скандалів.

У 2014 році він одружився з американською зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Але минулого року пара розірвала свої стосунки. Причиною стали непримиренні розбіжності.

Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.