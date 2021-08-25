Батько американської співачки Брітні Спірс заявив про серйозні психічні розлади доньки.

Джеймі Спірс зауважив, що громадськість не знає багато деталей та проблем, з якими він стикається як опікун.

Він вважає, що заслуговує похвали за свою роботу опікуном, а не постійної критики.

– Якби громадськість знала всі факти особистого життя пані Спірс, всі її недоліки, всі пристрасті та психічні розлади, з якими вона боролася, то всі хвалили б містера Спірса за виконану ним роботу, а не паплюжили його, – висловився чоловік.

За його словами, боротьба виконавиці з залежностями та психічними хворобами набагато серйозніша, аніж всі думають.

– Немає жодних сумнівів у тому, що опіка врятувала Брітні від катастрофи, підтримала її, коли вона найбільше цього потребувала, захистила репутацію та допомогла відновити кар’єру, – додав Джеймі.

Батько зірки заперечує, що був причетний до вживання заборонених препаратів Брітні. Він каже, що його основна роль в лікуванні доньки полягала в оплаті рахунків.

Нагадаємо, що батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над донькою та ролі розпорядника її майном. Про це заявив адвокат співачки Метью Розенгарт.

Зірка перебувала під опікою свого батька Джеймса з 2008 року. У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій батька.

За словами співачки, Джеймс Спірс експлуатував її заради грошей, забороняв вагітніти та змушував приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.