Український співак, фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав вперше став батьком. У музиканта народився син.

Цю інформацію Фактам ICTV підтвердила прес-служба артиста.

Відомо, що хлопчика назвали Іваном, на честь покійного батька Вакарчука.

– Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять із повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя, – сказали представники Вакарчука.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що хлопчик з’явився на світ 19 серпня, проте це не відповідає дійсності.

Для 46-річного музиканта це перша дитина. Святослав Вакарчук 20 років прожив у шлюбі з Лялею Фонарьовою. Пара познайомилась ще у 90-х роках. У 2015 році ЗМІ писали про їхнє офіційне одруження.

У червні 2021 року Вакарчук і Фонарьова розлучилися. Причину розриву музикант не назвав, зауваживши, що це залишиться особистою справою двох. Співак також додав, що вони із Лялею завжди були і залишаться близькими людьми.