Все-таки разом? Мішину з Еллертом заскочили в аеропорту

Актриса Ксенія Мішина вирушила на відпочинок на Кіпр. Вона навіть встигла показати перше фото з відпочинку і записати сторіс.

На сторінці у Мішиной з’явилося фото, на якому вона позує на балконі готельного номера з видом на морські пейзажі.

Актриса одяглася шовкове смарагдове плаття на тонких бретелях.

Кожен раз, плаваючи в морі, я набираюся енергією через афірмації. Вода – цілитель, вона відчуває тебе і допомагає розслабитися і заспокоїтися, – написала актриса.

Шанувальники акторки в коментарях почали писати, мовляв, хто автор фото, натякаючи на Олександра Еллерта.

Причиною того стало відео, яке з’явилося раніше в мережі. На ньому пару, яка обіймається, зняли в аеропорту.

Романтичні стосунки Еллерта та Мішиної розпочалися на реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею.

У фіналі шоу Ксенія обрала Олександра Еллерта, а другим претендентом на її серце був Олексій Тригубенко.

Проте у липні 2021 року Ксенія Мішина повідомила про розрив стосунків з Олександром Еллертом. За її словами, розставання сталося неочікувано, але назавжди.

Акторка попросила підписників не ставити запитань щодо цієї ситуації і поважати її особистий простір.

Однак вже 18 серпня Олександр Еллерт привітав свою кохану Ксенію Мішину з річницею.