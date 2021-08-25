Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що в дитинстві мріяла бути схожою на Софію Ротару.

Під час концерту в рамках нагородження премією Національна легенда Тіна Кароль звернулася до Софії Ротару та сказала, що є її давньою прихильницею.

– Я пам’ятаю, як мої батьки щорічно дивилися Пісню року, а я потім копіювала вас, оскільки мріяла бути Софією Ротару. Кожен любить джаз, рок, але коли сідаєш в машину і чуєш Хуторянку, робиш голосніше та дослуховуєш пісню до останнього акорду, – сказала Тіна Кароль.

Співачка зазначила, що Софія вже відома півстоліття, а її творчість – це не просто аудіодоріжка або пісня, а саундтреки до сердець і до життів мільйонів людей.

Також вона зазначила, що артистка асоціюється з багатьма речами: календарями наприкінці 1970-х років або прикметою – якщо в місті немає квітів, сьогодні концерт Софії Ротару.

– Ви краса, прикраса, символ жіночності. Ви – легенда, національна легенда. А я можу додати – багатонаціональна легенда. Ви особлива зірка – та, без якої ніяк. Ви – сонце, – завершила промову Тіна Кароль.

22 серпня Софії Ротару вручили премію Національна легенда України. У 2021 році премія вручається вперше, нею вшановують тих, хто із року в рік приносив незалежній Україні славу.

Фото: Тіна Кароль