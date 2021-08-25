ЗМІ розсекретили обраницю Вакарчука: що про неї відомо

Український музикант Святослав Вакарчук вперше став батьком. Хто мати його сина – невідомо, однак ЗМІ пишуть, що нею є виконавчий продюсер Radioaktive Film – Євгенія Яцута.

Прес-служба музиканта не спростувала, однак і не підтвердила стосунки Яцути та Вакарчука.

Раніше у заяві представники артиста попросили з повагою поставитися до рішення пари та їхнього права на приватне життя.

Євгенія Яцута народилася 27 червня 1982 року в Києві. Наразі їй 39 років. Понад 15 років вона працює в кіновиробництві – від асистента продюсера до співвласника бізнесу.

В її Instagram також написано, що вона є мандрівницею. Також Яцута є магістром психології.

Примітно те, що Вакарчук і Яцута не підписані один на одного в жодній із соцмереж. Євгенія й зовсім закрила свій профіль в Instagram.

Святослав Вакарчук ретельно приховує своє особисте життя. У червні 2021 року співак повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою після 20 років шлюбу.

Для 46-річного Святослава Вакарчука це перша дитина. Сина музикант назвав Іваном – на честь свого покійного батька.

Фото: Святослав Вакарчук, Євгенія Яцута