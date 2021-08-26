Українська співачка Анастасія Приходько вперше показала обличчя свого сина Луки.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію фото з сином і зізналася, що вже минуло п’ять місяців від його народження.

– П’ять місяців! Так це ж ціле життя! Наш Лука! Неможливо надивитися на тебе. Неможливо надихатися тобою і просто ось серце розривається, коли розумієш, що ти у нас є! Рости здоровим і міцним, наш малюк. Ми поруч, твої мама, тато, братик і сестричка, – підписала фото Настя.

У коментарях підписники вітають співачку та її маленького сина.

Вітаю вашого синочка!

А він не може відірвати погляд від своєї матусі! Будьте здоровенькими!

Клас! Нашому також 5 місяців і це щастя!

Чудовий час! Щастя є.

Такі класні!

Малюк – чудо! Будьте щасливими! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько народила третю дитину у березні 2021 року.

Але про вагітність зірки шанувальники дізналися вже після народження хлопчика, оскільки весь час співачка приховувала свій стан.

За словами Приходько, вона не хотіла “торгувати” вагітністю, оскільки це дуже особисте.

Нещодавно Анастасія Приходько показала, як годує грудьми сина Луку. Зірка зізналася, що після народження третьої дитини її життя змінилося.

Їй подобається бути мамою і розуміти свою цінність як жінки. Анастасія Приходько виховує трьох дітей: Нанну, Гордія та Луку. Доньку співачка народила від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава.

Фото: Анастасія Приходько