Було так бридко: екс-солістку гурту ТАТУ зґвалтували в 11 років

Екс-учасниця гурту ТАТУ Олена Катіна поділилася, що стала жертвою зґвалтування в 11 років. Однак вона не розповіла, хто саме це був, а головне, чи отримав кривдник справедливе покарання.

Співачка була зовсім дитиною, коли зіткнулася з насильством. Вона довгі роки приховувала цю таємницю. Лише через 25 років вона зважилася розповісти про пережите.

За словами Катіної, це сталося, коли їй було лише 11 років. В результаті чого артистці довелося довго відновлюватися як фізично, так і морально.

– Досі пам’ятаю його обличчя. Було так бридко… Це було дуже бридко. Я зараз про це розповідаю без сліз, бо пропрацювала це з психологом. Я дуже довго працювала. Готова про це говорити, щоб допомогти іншим підліткам з цим впоратися, – розповіла Олена Катіна на передачі Секрет на мільйон.

До речі, Катіна змогла після пережитого побудувати сім’ю і народити дитину. У 2013-му вона вийшла заміж за музиканта Сашо Кузмановича, через два роки народився син Олександр. У 2019 році Катіна розлучилася з чоловіком. Однак вона вже закрутила новий роман.