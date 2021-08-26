Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко розповіла про булінг через маленький розмір грудей.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила два фото в купальнику і зізналася, що в школі її ображали через худу комплектацію тіла.

– Згадала сумну історію з дитинства, як мене худу дівчину називали “плоскодонка” і т. д. Мені було не по собі, в такі моменти здавлювало в грудях, хотілося провалитися під землю, втекти і сховатися, особливо, коли у твоїх подружок у 9 класі вже другий розмір грудей, а ти все ще як хлопчисько, – розповіла Регіна.

Подолати сильне хвилювання через відсутність еталонних форм Регіні допомогли заняття акторською майстерністю.

У театрі вона завжди виконувала головні ролі, тому з часом її самооцінка піднімалася.

Ще у шкільний період Регіна зрозуміла, що внутрішній світ важливіший, аніж зовнішність чи розкішні форми.

Зірка зазначила, що хвилюється за підлітків, які страждають від булінгу або набувають комплекси під впливом соціальних мереж.

– Зараз мені легко говорити про свої сильні і слабкі сторони, а як бути дітям, які піддаються цькуванню у школі? Майже кожен з них стає жертвою кібербулінгу. Дізналася навіть жахливу статистику про те, що збільшилася кількість психічних розладів та суїцидів серед дітей через появу соціальних мереж. Вас теж не влаштовує те, що відбувається на просторах інтернету? І яку позицію ви займаєте, коли бачите цькування: агресор, жертва чи спостерігач? – запитала Регіна підписників.

Нещодавно Регіна Тодоренко потрапила на зйомки культового серіалу Секс і місто та зустріла там свою улюблену акторку – Сару Джессіку Паркер.

Телеведуча зізналася, що з дитинства була фанатом серіалу про чотирьох подруг, а зустріч з Сарою була її мрією.

Зйомки Секс і місто відбувалися поблизу ресторану Бальтазар, куди Регіну запросив чоловік Влад Топалов. Подружжя побачило всю команду серіалу на відстані 10 метрів.

Фото: Регіна Тодоренко