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Валентина Чорна |

Пишаюсь бути твоєю: голлівудська зірка Сахно присвятила пост Україні

Іванна Сахно

Українська акторка Іванна Сахно, яка останні роки живе та будує кар’єру у США, присвятила пост Україні і привітала всіх з Днем Незалежності.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, на якому тричі вигукує гасло Слава Україні!

Також Іванна зізналася, що 24 серпня цілий день працювала і була офлайн. Але попри це, вона разом зі всіма українцями святкувала День Незалежності.

– Я працювала у День Незалежності і була офлайн, але увесь день відзначала нашу незалежність у серці і голосними вигуками на вулицях Франції між жовто-блакитних квітів. З Днем Незалежності, Україно! Пишаюсь бути твоєю, – написала Іванна Сахно.

Іванна додала, що пишається тим, що народилася в Україні. Це дуже розчулило прихильників акторки, тому у коментарях вони закидали її компліментами.

  • Героям Слава! І ми пишаємося, що Ви наша!
  • Це так мило! Героям слава!
  • А Україна пишається вами! Героям слава!
  • Так, це змушує мене плакати щасливими сльозами.
  • Ох, чому українці такі чудові! – пишуть у коментарях.

Іванна Сахно народилася у Києві в родині працівників кіно, тому вже змалку багато часу проводила на знімальному майданчику.

На екрані вона дебютувала у 8-річному віці, зігравши у розважальному серіалі Леся+Рома. У 15 років Іванна разом з батьками переїхала до Лос-Анджелесу, США.

У Голлівуді про Сахно стало відомо після участі у малобюджетних стрічках Дерево тіл та Забрати назад не можна.

Але справжню популярність вона отримала лише у 2018, коли на екрани вийшли аж два великобюджетні блокбастери з її участю.

Вона зіграла одну з головних ролей у стрічці Тихоокеанський рубіж 2. А також втілила роль найманої вбивці у фільмі Шпигун, який мене кинув.

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